AB'de istihdam ilk çeyrekte yüzde 0,3 arttı
Avrupa Birliği'nde (AB) mevsimsellikten arındırılmış istihdam, 2019'un ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 artış kaydetti.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış istihdam, 2019'un ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 yükseldi. İstihdam, önceki yılın ilk çeyreğine göre de yüzde 1,3 artış gösterdi.
28 üye ülkeden oluşan AB'de mevsimsellikten arındırılmış istihdam, birinci çeyrekte 2018'in 4. çeyreğine kıyasla yüzde 0,3 artış kaydederken, önceki yılın birinci çeyreğine göre de yüzde 1,1 yükseldi.
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