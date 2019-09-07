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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gökhan Artan / İstanbul, (DHA) 
07.09.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

ABD'den Türkiye güncellemesi sevindirdi: 1 milyonu aşacak

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ABD'den Türkiye güncellemesi sevindirdi: 1 milyonu aşacak

ABD, Türkiye’ye seyahat tavsiyesini güncellemesi turizmcileri mutlu etti. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını yumuşatmasının, ABD ile turizm ilişkilerine olumlu yansımasını beklediklerini söyledi. Eresin, 2-3 yıl içinde ABD pazarında 1 milyon kişiye ulaşılmasının mümkün olduğunu belirtti.

ABD'nin, vatandaşları için düzenli olarak yayınladığı seyahat uyarılarında, Türkiye'ye yönelik uyarıyı yumuşatması turizmciler arasında memnuniyetle karşılandı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin konuyla ilgili değerlendirmesinde, bu kararın ABD ile turizm ilişkilerine olumlu yansımasını beklediklerini dile getirdi. ABD'den gelen turist sayısının 2015 yılında 798 bin kişiye rekor kırdığını hatırlatan Eresin, Ancak 2016 yılından itibaren gerileme başladı. 2016 yılında 459 bin, 2017 yılında 329 bin, 2018 yılında 448 bin ABDli turist ülkemizi ziyaret etti. Bu yıl Ocak-Temmuz döneminde de bu pazarda yüzde 33 gibi önemli bir oranda yükseliş kaydedildi ve 331 bin ABD'li turist geldi dedi.

KÜLTÜR VE KONGRE TURİZMİNE OLUMLU YANSIYACAK

Eresin, 2020 yılından itibaren bu pazarda yeniden eski seviyenin yakalanabileceğini, 2-3 yıl içinde 1 milyon barajının aşılmasının da mümkün olduğunu duyurdu. ABD'li turistlerin harcama düzeyinin yüksek olduğuna, genellikle kültür ve kongre turizmi için geldiklerine dikkat çeken Eresin, Özellikle ülkemizde düzenlenen uluslararası kongre, toplantı gibi etkinliklere ABD'lilerin katılımında sıkıntı yaşıyoruz. Bu karar ile bu sıkıntının aşılmasında önemli bir adımın atılmış olduğunu düşünüyoruz diye konuştu.

AVRUPA İLE AYNI SEVİYE

ABD önceki gün Türkiye’ye seyahat tavsiyesini güncellemiş, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan uyarıda Türkiye’nin kategorisi 3’ten 2’ye düşürülmüştü. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada da, Türkiye’ye yönelik seyahat tavsiyesinin güncellendiği, Türkiye’ye yönelik seyahat tavsiyesinin Almanya, Fransa, İngiltere gibi birçok Avrupa ülkesi gibi 2’inci seviyede olduğu belirtildi. Güncelleme ile Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi önemli Avrupa ülkeleri ile aynı kategoriye sokuldu. ABD’nin 4 farklı seviyede tanımladığı seyahat tavsiyelerinden, en riskli seviye 4, en risksiz seviyenin ise 1 olduğu belirtiliyor.

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