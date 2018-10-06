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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
06.10.2018 - 00:05, Son Güncelleme:

ABD’den Türk şirkete Kuzey Kore yaptırımı

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ABD’den Türk şirkete Kuzey Kore yaptırımı

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore ile ilgili dün açıkladığı yeni yaptırım listesine Türkiye’de faaliyet gösteren bir şirket ve iki Türk vatandaşını da dâhil etti.

Bakanlık’ın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, SIA Falcon International isimli savunma sanayisi şirketinin, Kuzey Kore’ye karşı uygulanan yaptırım rejimini delerek bu ülkeye silah ihraç ettiği gerekçesiyle listeye alındığı kaydedildi. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yaptığı yazılı açıklamada “SIA Falcon International ve (şirket) adına faaliyet gösteren bireyler, Birleşmiş Milletler’in Kuzey Kore’ye karşı uzun zamandır uyguladığı silah ve lüks tüketim eşyalarına getirilen yaptırımları açık bir şekilde ihlal etme girişiminde bulunmuşlardır” ifadesini kullandı. Şirketin CEO’su Hüseyin Şahin ve Genel Müdür Erhan Çulha da yaptırım listesine eklenen bireyler arasında yer aldı. Şirketin Letonya’da da bir ofisi bulunuyor.

DİPLOMAT DA LİSTEDE

ABD Hazine Bakanlığı ek olarak Kuzey Kore’nin Moğolistan Büyükelçiliğindeki Ticaret Müşaviri Ri Son Un’un da, Pyongyang yönetimine silah satışı konusunda Türkiye’de SIA Falcon International yöneticileriyle görüştüğü gerekçesiyle yaptırım listesine alındığını ilan etti. Yaptırımlar uyarınca SIA Falcon International şirketi ile 61 yaşındaki Şahin ve 63 yaşındaki Çulha bundan sonra ABD’li bireyler ve şirketlerle iş yapamayacak, ABD’de menkul ya da gayrimenkul sahibi olamayacak. SIA Falcon International’in internet sitesine göre, şirket savunma sanayisi dışında enerji, tarım ve gıda alanlarında faaliyet gösteriyor. Yine siteye göre, şirketin tedarik ettiği ürünler “Türkiye’nin yanı sıra beş kıtada 30’dan fazla dost ve müttefik ülkenin silahlı kuvvetleri ve güvenlik güçleri tarafından aktif olarak kullanılıyor”.

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