ABD’den ‘Suriye’ kararı: ‘Askerler kısa bir süre daha kalacak’
Suriye’deki ABD askerlerinin çekilmesini istediğini ısrarla vurgulayan Başkan Trump’ın önceki günkü Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında birliklerin kısa bir süre daha bölgede kalmasını kabul ettiği ifade edildi. Ancak Trump, ‘görece yakın zamanda’ çekilmenin gerçekleşmesini istediğini de belirtildi. Beyaz Saray da “hızla sona geliniyor” açıklaması yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’deki Amerikan askeri varlığına son vermek istediğine dair açıklamalarının ardından dün Washington’dan bu konuyla ilgili bir karara varıldığı haberi geldi. Reuters’ın aktardığına göre; önceki günkü Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında Başkan Trump, ABD askerlerinin biraz daha Suriye’de kalmasını kabul etti ancak görece yakın bir zamanda bu ülkeden çıkmasını talep etti.
‘TAKVİM ONAYLAMADI’
Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkili, Trump’ın spesifik bir çekilme takvimine onay vermediğini söyledi. Yetkiliye göre terör örgütü DEAŞ’ın yenildiğinden emin olmak isteyen Trump, bölgedeki diğer ülkeler ve Birleşmiş Milletler’in Suriye’de adım atması ve istikrar çalışmalarına katkı sağlamasını istiyor. Amerikalı yetkili, “Hemen çekilmeyeceğiz fakat Başkan uzun vadeli bir taahhüde istekli değil” diye konuştu.
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats da olası bir takvim konusunda yakında resmi bir açıklama geleceğini söyledi. Beyaz Saray’dan gelen açıklamada ise askeri operasyonda “büyük bir hızla sona yaklaşıldığı” belirtildi.
RİYAD’A MESAJ VERMİŞTİ
ABD Başkanı Trump, kısa süre önce “Suriye’den çekilmek istiyorum, askerlerimizin eve dönmesini istiyorum. Suriye’de bulunmamız büyük külfet” demişti. Trump, önceki günkü açıklamasında ise “Suriye’den çıkma planı üzerinde çalışıyoruz. Suudi Arabistan bizim Suriye’de kalmamızı istiyorsa parasını ödemesi gerekecek” demişti.
BİLGİ NOTU
ABD’nin Suriye’de 2 bin civarında askeri olduğu tahmin ediliyor. Fransız ve İngiliz askerlerinin de ABD birlikleri ile birlikte bu ülkede olduğu biliniyor.
TRUMP-MACRON İLE GÖRÜŞTÜ
BAZI askerlerini Menbiç’e gönderdiği çeşitli çevrelerce iddia edilen Fransa’dan dün açıklama geldi. Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki telefon görüşmesinde iki liderin Uluslararası Koalisyon’un DEAŞ’a karşı faaliyetlerine devam etmesi konusunda kararlı olduğu vurgulandı. Açıklamada Trump ve Macron’un Irak-Suriye bölgesinde DEAŞ’ın yeniden canlanmasını önleme hedefini hiçbir şeyin saptırmaması ve Suriye’de kapsayıcı siyasi geçiş doğrultusunda çalışma yürütülmesi konusunda görüş birliğinde oldukları da kaydedildi.
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