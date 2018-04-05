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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
05.04.2018 - 00:21, Son Güncelleme:

ABD’den ‘Suriye’ kararı: ‘Askerler kısa bir süre daha kalacak’

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ABD’den ‘Suriye’ kararı: ‘Askerler kısa bir süre daha kalacak’

Suriye’deki ABD askerlerinin çekilmesini istediğini ısrarla vurgulayan Başkan Trump’ın önceki günkü Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında birliklerin kısa bir süre daha bölgede kalmasını kabul ettiği ifade edildi. Ancak Trump, ‘görece yakın zamanda’ çekilmenin gerçekleşmesini istediğini de belirtildi. Beyaz Saray da “hızla sona geliniyor” açıklaması yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’deki Amerikan askeri varlığına son vermek istediğine dair açıklamalarının ardından dün Washington’dan bu konuyla ilgili bir karara varıldığı haberi geldi. Reuters’ın aktardığına göre; önceki günkü Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında Başkan Trump, ABD askerlerinin biraz daha Suriye’de kalmasını kabul etti ancak görece yakın bir zamanda bu ülkeden çıkmasını talep etti.

‘TAKVİM ONAYLAMADI’

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkili, Trump’ın spesifik bir çekilme takvimine onay vermediğini söyledi. Yetkiliye göre terör örgütü DEAŞ’ın yenildiğinden emin olmak isteyen Trump, bölgedeki diğer ülkeler ve Birleşmiş Milletler’in Suriye’de adım atması ve istikrar çalışmalarına katkı sağlamasını istiyor. Amerikalı yetkili, “Hemen çekilmeyeceğiz fakat Başkan uzun vadeli bir taahhüde istekli değil” diye konuştu.

ABD’den ‘Suriye’ kararı: ‘Askerler kısa bir süre daha kalacak’

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats da olası bir takvim konusunda yakında resmi bir açıklama geleceğini söyledi. Beyaz Saray’dan gelen açıklamada ise askeri operasyonda “büyük bir hızla sona yaklaşıldığı” belirtildi.

RİYAD’A MESAJ VERMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, kısa süre önce “Suriye’den çekilmek istiyorum, askerlerimizin eve dönmesini istiyorum. Suriye’de bulunmamız büyük külfet” demişti. Trump, önceki günkü açıklamasında ise “Suriye’den çıkma planı üzerinde çalışıyoruz. Suudi Arabistan bizim Suriye’de kalmamızı istiyorsa parasını ödemesi gerekecek” demişti.

BİLGİ NOTU

ABD’nin Suriye’de 2 bin civarında askeri olduğu tahmin ediliyor. Fransız ve İngiliz askerlerinin de ABD birlikleri ile birlikte bu ülkede olduğu biliniyor.

 

TRUMP-MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

BAZI askerlerini Menbiç’e gönderdiği çeşitli çevrelerce iddia edilen Fransa’dan dün açıklama geldi. Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki telefon görüşmesinde iki liderin Uluslararası Koalisyon’un DEAŞ’a karşı faaliyetlerine devam etmesi konusunda kararlı olduğu vurgulandı. Açıklamada Trump ve Macron’un Irak-Suriye bölgesinde DEAŞ’ın yeniden canlanmasını önleme hedefini hiçbir şeyin saptırmaması ve Suriye’de kapsayıcı siyasi geçiş doğrultusunda çalışma yürütülmesi konusunda görüş birliğinde oldukları da kaydedildi.

Trump geri adım atmıyor: Artık orada askerlerimizin olmasına gerek yok
Trump geri adım atmıyor: Artık orada askerlerimizin olmasına gerek yok
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