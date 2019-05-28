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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.05.2019 - 16:12, Son Güncelleme:

ABD'den ödülle dönen öğrencilerden Bakan Pakdemirli'ye ziyaret

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ABD'den ödülle dönen öğrencilerden Bakan Pakdemirli'ye ziyaret

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Lise öğrencileri olarak güzel bir yola çıkmışsınız bundan sonrası için bu çabalarınızdan, icat çıkarmaktan vazgeçmeyin" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlıktaki kabulde, ABD'nin Phoenix kentindeki International Science and Engineering Fair (INTEL ISEF) yarışmasında ödüllendirilen öğrencileri tebrik etti. 

Gençlik yıllarına geri döndüğünü belirten Pakdemirli, "Ben, aynı zamanda, amatör telsizciydim. Ön pilotluğum var ama öncesinde radyo kontrollü model uçak yapıyorduk. Tabii 90'lı yıllardan bahsediyoruz. Bildiğiniz elle taşıdığımız kameraları bir uçağın üzerine yükleyip bir video göndericisiyle
bugünkü insansız hava aracı dediğimiz şeyleri yapmıştık." dedi. 

Amatör anlayış ve endüstrinin birleşimiyle üretilen ürünlerin daha verimli olduğunu dile getiren Pakdemirli, "İşin amatör bakış açısından maliyet tarafı çok önemli. O yüzden 'Bir şey yapacağım ama maliyeti yüksek' dediğinizde onun mutlaka çözümünü buluyorsunuz. O çözümleri de geliştirdikçe ticarileşme imkanı olabiliyor. Lise öğrencileri olarak güzel bir yola çıkmışsınız. Bundan sonrası için bu çabalarınızdan, icat çıkarmaktan vazgeçmeyin." diye konuştu. 
Öte yandan, lise öğrencileri Doğu ve Bektemur, Pakdemirli'ye proje
hakkında bilgi verdi. Proje Koordinatörü Yasin Kaplan da küresel ısınmanın
ülkedeki etkilerini gözlemlemek amacıyla projeyi yaptıklarını ifade ederek, cihazı milli imkanlarla tamamladıklarını söyledi. 
Özel Anabilim Anadolu Lisesi öğrencileri Doğu ve Bektemur, TÜBİTAK tarafından düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda, Coğrafya öğretiminde "STEM  Kodlama" Örneği: "Mobil Meteoroloji İstasyonu ve Milli Rasat Bankası" projesiyle Türkiye 2'ncisi oldular ve Intel ISEF'de Türkiye'yi temsil ederek Amerikan Meteoroloji Derneğince düzenlenen etkinlikte birincilik ödülüne layık görüldüler. 

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