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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Reuters,
02.05.2018 - 10:50, Son Güncelleme:

ABD’den çok önemli ‘çelik’ kararı

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ABD’den çok önemli ‘çelik’ kararı

ABD'nin Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC), ülke sanayisinin İtalya, Güney Kore, Türkiye,İspanya ve İngiltere'den yapılan karbon ve çelik alaşımı telçubuk ithalatından dolayı zarar gördüğüne karar verdi.

ITC dün yaptığı yazılı açıklamada, bu ürünler için beş yıl süreyle yüzde 147.63'e varan oranlarda gümrük vergilerini sabitlediğini bildirdi.

ITC'nin nihai kararı İtalya, Güney Kore, Türkiye, İspanya ve İngiltere'den yapılan  bazı karbon ve çelik alaşımlı tel çubuk

ithalatını etkiliyor. ABD ticaret bakanlığı Mart ayında bu ülkelerin Amerika pazarında damping yaptıklarını söylemişti. Bakanlık o tarihte

ek gümrük vergisi getirilmesi kararı almış ancak kesin kararı ITC'nin vereceğini belirtmişti. Tel çelik, değişik imalatlarda kullanılan ara sıcak

haddelenmiş çelik ürünü. Söz konusu karara yol açan işlemler geçen yıl Gerdau Ameristeel US Inc, Nucor Corp, Keystone Consolidated Industries of Texas ve Charter Steel adlı imalatçıların   dilekçeleri üzerine başlatılmıştı.

 ABD 2016 yılında tahmini olarak İtalya'dan 12.2 milyondolar, Güney Kore'den 45.6 milyon dolar, İspanya'dan 40.7 milyondolar, Türkiye'den 41.4 milyon dolar ve İngiltere'den 20.5milyon dolar tutarında tel çelik ithal etti. Bu karar Türkiye'de Habaş Sınai ve Tıbbi Gaz İstihsal

Endüstrisi ve İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi şirketlerini etkileyecek.

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