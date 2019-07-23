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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.07.2019 - 07:10, Son Güncelleme:

ABD'den Çinli petrol şirketine "İran" yaptırımı

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ABD'den Çinli petrol şirketine "İran" yaptırımı

ABD Hazine Bakanlığı, Çinli petrol şirketi Zhuhai Zhenrong ve Üst Yöneticisi Youmin Li'yi "İran'dan petrol almaya devam ettikleri" gerekçesiyle yaptırım listesine aldığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), yaptırım uygulanan Çinli petrol şirketi Zhuhai Zhenrong ve yöneticilerinin isimlerini yayımladı. 
Söz konusu şirket ve yöneticilere uygulanan yaptırım kararına gerekçe olarak, "İran'dan ham petrol almaya devam etmeleri" gösterilen açıklamada, özellikle Çinli Zhuhai Zhenrong ve Üst Yöneticisi (CEO) Youmin Li'nin ABD kontrolündeki döviz, bankacılık veya emlak işlemlerinden men edildiği kaydedildi. 

ABD, İRAN İLE TİCARETE DEVAM EDENLERE YAPTIRIM UYGULADI

1994'te kurulan Zhuhai Zhenrong petrol şirketinin, İran ile güçlü bir ilişkiye sahip olduğu ve İran ham petrolünün Çin'e ithal edilmesini sağlayan en büyük şirketlerden olduğu biliniyor. 

ABD, Mayıs 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamış ve İran'ın petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koymuştu. 

Sonrasında, İran ile petrol ticareti yapan tüm ülkelerin ticaretlerini belli bir zamanda durdurmasını isteyen ABD yönetimi, ticarete devam eden ülke ve şirketlere yaptırım uygulamaya başlamıştı. 

ÇİN GEÇEN AY BÜYÜK MİKTARDA İRAN'DAN HAM PETROL İTHAL ETTİ

Çin ise ilk etapta bu yaptırımlara karşı gelerek, özellikle petrol ticaretine devam edeceğini açıklamış ancak daha sonra Washington'dan gelebilecek yaptırımlar sebebiyle İran'dan petrol alımını kademeli olarak azaltmıştı. 

Buna rağmen İran'dan petrol ithalatını tamamen kesmeyen Çin, ABD'nin yaptırım açıklamasından bu yana ilk kez geçen ay büyük miktarda İran'dan ham petrol ithal etmişti. 

ABD'nin şu an için Çinli şirketlere uygulayacağı yaptırımlarda ne kadar ileri gideceği belirsizliğini koruyor. 

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