ABD'deki yarışmaya 658 marka katıldı, 4 ödülle Türkiye'ye döndü

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın en önemli zeytinyağı yarışmalarından Los Angeles International Extra Virgin Olive Oil Competition’da 3’ü altın olmak üzere toplamda 4 madalyayı Nova Vera kazandı. Açıklamaya göre, söz konusu yarışmaya marka bu yıl ilk kez katıldı. Açıklamaya göre marka, bu yıl natürel sızma zeytinyağları arasında Türkiye’den altın madalya alan tek üretici oldu.





Nova Vera’nın kurucusu Bahar Alan konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Zeytinin sahip olduğu faydalı bileşenleri zeytinyağına aktarmak, besin değerini korurken lezzetini açığa çıkarmak ancak onu doğru işleyebildiğimizde mümkün oluyor. Elde ettiğimiz başarıda, bu alandaki hassasiyetimiz ve yarattığımız fark çok etkili oldu. Ödüllerimizi sadece kendi markamız için değil, Türkiye zeytinyağı için bir kazanım olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.