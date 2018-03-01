Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>ABD'deki yarışmaya 658 marka katıldı, 4 ödülle Türkiye'ye döndü

ABD'deki yarışmaya 658 marka katıldı, 4 ödülle Türkiye'ye döndü

Hürriyet Haber
01.03.2018 - 11:43 | Son Güncelleme:

Kadın girişimci Bahar Alan'ın kurucusu olduğu zeytinyağı markası Nova Vera, Amerika'dan 4 ödülle döndü. Alan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, aldıkları ödüllerin Türkiye zeytinyağı sektörü için de önemli bir kazanım olarak gördüklerini kaydetti. Anılan yarışmaya 21 ülkeden 658 farklı zeytinyağı markası katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın en önemli zeytinyağı yarışmalarından Los Angeles International Extra Virgin Olive Oil Competition’da 3’ü altın olmak üzere toplamda 4 madalyayı Nova Vera kazandı. Açıklamaya göre, söz konusu yarışmaya marka bu yıl ilk kez katıldı. Açıklamaya göre marka, bu yıl natürel sızma zeytinyağları arasında Türkiye’den altın madalya alan tek üretici oldu.ABDdeki yarışmaya 658 marka katıldı, 4 ödülle Türkiyeye döndü

Nova Vera’nın kurucusu Bahar Alan konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Zeytinin sahip olduğu faydalı bileşenleri zeytinyağına aktarmak, besin değerini korurken lezzetini açığa çıkarmak ancak onu doğru işleyebildiğimizde mümkün oluyor. Elde ettiğimiz başarıda, bu alandaki hassasiyetimiz ve yarattığımız fark çok etkili oldu. Ödüllerimizi sadece kendi markamız için değil, Türkiye zeytinyağı için bir kazanım olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

 

Etiketler: Nova Vera , Bahar Alan , ödül
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri