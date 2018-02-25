ABD'deki külliyeye Türk restoranı açılıyor

İşte Vahap Munyar'ın bugünkü yazısı;

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2 Nisan 2016’da Maryland’de içinde caminin de bulunduğu “Diyanet Center of America” (Amerika Diyanet Merkezi) açılışını yaptıktan sonra tören sırasındaki ikramı üstlenen Do&Co’nun patronu Atilla Doğudan’ı çağırdı:

- Bu külliyeye Türk mutfağını iyi tanıtacak bir restoran açmalısın.

Ardından ABD’nin hangi kent ve eyaletlerinde Do&Co’nun mutfaklarının olduğunu sordu, Doğudan yanıtladı:

- New York, Los Angeles ve Chicago’da varız. Sadece Los Angeles’a 15 milyon dolarlık yatırım yaptık.

Erdoğan, Maryland’ın Washington’a yakınlığına işaret etti:

- Maryland’daki Diyanet Merkezi’mize Türk mutfağı açarsan, “Washington’da da varız” diyebilirsin.

Doğudan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Nisan 2016’daki diyalogunu Siemens’in davetiyle gittiğim Bayern Münih-Beşiktaş maçının oynandığı Allianz Arena’da karşılaştığımızda anlatıp ekledi:

- Maryland’daki “Amerika Diyanet Merkezi”ndeki restoranı yakında açıyoruz.

Ardından Do&Co’nun Allianz Arena’daki rolüne değindi:

- Allianz Arena’daki büfeler dahil tüm yeme-içme hizmetini biz yerine getiriyoruz. Bayern Münih-Beşiktaş maçında 6 bin 500’ü VIP konuk olmak üzere 74 bin kişiye hizmet veriyoruz.

Dünyada hizmet verdikleri havayolu şirketi sayısında bir değişiklik olup olmadığını merak ettim, anlattı:

- 10’u büyüklerden olmak üzere 60 havayolu şirketine havada veya havalimanlarında hizmet götürüyoruz.

British Airways’in New York-Londra uçuşlarına ikram hizmeti verdiklerini vurguladı:

- Lufthansa da New York JFK’den Almanya’ya uçuşlardaki uçak içi ikramları bizden almaya başladı. Ayrıca Lufthansa, Heathrow’daki lounge (özel yolcu salonu) işletmesini bize verdi.

Dünyanın çeşitli havayolu şirketlerinden aldığı teklif cümlesini paylaştı:

- “Turkish-Do&Co olarak THY’ye verdiğiniz hizmetin aynısını bize de yapar mısınız?” şeklinde teklifler alıyoruz.

Doğudan, THY ile yol ayrımına gelmenin üzüntüsünü yaşasa da Do&Co’yu ABD ve İngiltere’de büyütme yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Viyana merkezli Türk yatırımcı olarak dünyadaki “ikram sektörü”ne damgasını vurmayı sürdürüyor...

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