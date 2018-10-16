ABD'de sanayi üretimi 4 aydÄ±r yükseliÅŸte
ABD'de sanayi Ã¼retimi, eylÃ¼l ayÄ±nda yÃ¼zde 0,3 artarak yÃ¼kseliÅŸini dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ aya taÅŸÄ±dÄ±.
ABD Merkez BankasÄ± (Fed) raporuna gÃ¶re, Ã¼lkede sanayi Ã¼retimi, eylÃ¼lde Ã¶nceki aya kÄ±yasla yÃ¼zde 0,3 arttÄ±. Son 4 aydÄ±r yÃ¼kseliÅŸ eÄŸilimini sÃ¼rdÃ¼ren veriye iliÅŸkin piyasa beklentisi yÃ¼zde 0,2 artÄ±ÅŸ yÃ¶nÃ¼ndeydi.
EylÃ¼l ayÄ± imalat sanayi Ã¼retiminin ise beklenti paralelinde yÃ¼zde 0,2 arttÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
AynÄ± dÃ¶nemde, kapasite kullanÄ±m oranÄ± yÃ¼zde 78,1â€™de sabit kaldÄ±. SÃ¶z konusu verinin yÃ¼zde 78,2â€™ye Ã§Ä±kmasÄ± bekleniyordu.
Bu arada, aÄŸustos ayÄ±na yÃ¶nelik sanayi Ã¼retimindeki artÄ±ÅŸ revize edilmeyerek 0,4'te bÄ±rakÄ±lÄ±rken, imalat sanayi Ã¼retimindeki yÃ¼kseliÅŸ yÃ¼zde 0,2â€™den yÃ¼zde 0,3â€™e dÃ¼zeltildi.
Analistler, sanayi Ã¼retiminin temmuz, aÄŸustos ve eylÃ¼lde artmasÄ±nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyrek bÃ¼yÃ¼me verilerini olumlu etkileyeceÄŸini vurguluyor.
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