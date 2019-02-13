ABD'de resesyon beklenmiyor
Fed Başkanı Jerome Powell, yaptığı açıklamada ABD'de resesyonun görüleceğini düşünmediklerini söyledi.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed yetkililerinin resesyon olasılığının yüksek olmadığını düşündüklerine dikkat çekti.
Mississippi Valley Üniversitesi'nde konuşan Powell, ulusal ölçekteki ekonomik verilerin ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu gösterdiğini söyledi.
Powell geçtiğimiz hafta Washington'da eğitimcilerle bir araya geldiği toplantıda da ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu belirtmişti.
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