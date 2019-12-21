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Ekonomi
AA
21.12.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısında 18 artış

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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısında 18 artış

Şubat 2018'den bu yana en yüksek haftalık artış kaydedildi.

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 18 adet artış gösterdi.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 14-20 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 18 artarak 685'e yükseldi.

Bu sonuçla ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısında Şubat 2018'den bu yana en yüksek haftalık artış kaydedildi.

Perşembe 66,54 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışta 66,04 dolara inerken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 60,37 dolardan günü tamamladı. WTI bir önceki gün 61,22 dolardan kapanmıştı.

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