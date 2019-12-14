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Ekonomi
AA
14.12.2019 - 09:26, Son Güncelleme:

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet artış gösterdi.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 7-13 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 4 artarak 667'ye yükseldi.

Perşembe 64,67 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışta 65,40 dolara çıkarken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 59,82 dolardan günü tamamladı. WTI bir önceki gün 59,22 dolardan kapanmıştı.

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