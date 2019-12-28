ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 8 azaldı

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 8 adet azalış gösterdi.Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 21-27 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 8 düşerek 677'ye geriledi.Bu sonuçla ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı iki haftalık artışın ardından ilk defa düşüş göstermiş oldu.Perşembe 67,92 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışta 68,15 dolara çıkarken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 61,69 dolardan günü tamamladı. WTI bir önceki gün 61,68 dolardan kapanmıştı.