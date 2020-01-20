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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 20.01.2020 - 09:09,Son Güncelleme:/

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 14 arttı

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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 14 arttı

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 14 adet artış gösterdi.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 11-17 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 14 adet artarak 673'e yükseldi.

Perşembe 64,87 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı Cuma günkü kapanışta 65,28 dolara çıkarken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 58,83 dolardan günü tamamladı. WTI bir önceki gün 58,52 dolardan kapanmıştı.

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