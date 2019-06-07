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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
07.06.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

ABD’de petrol sondaj kuleleri 8 adet azaldı

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ABD’de petrol sondaj kuleleri 8 adet azaldı

ABD’de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 5 Haziran itibarıyla son bir haftada 8 adet zalışla 841 adete düştü.

S&P Global Platts raporunun verilerine göre, aynı dönemde doğal gaz kule sayısı 4 adet düşüşle 208’e geriledi ve böylece aynı dönemde ABD’de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 12 adet azalarak 1,049 adete düştü. Bu dönemde, petrol ve doğal gaz ortak kullanılan kule saptanmadı.

S&P Global Platts verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 63 adet azaldı ve sondaj kulelerinin 1,013 adedi karada, 3 adedi iç sularda, 33 adedi ise açık sularda yer aldı. En büyük havzalardan Permian’da sondaj kule sayısı 7 adet düşüşle 440, Anadarko’da 2 adet düşüşle 114 oldu.

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi Baker Hughes sondaj kule sayılarını cuma günleri açıklıyor.

 

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