ABD’de petrol sondaj kule sayısı 7 adet azaldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriABD’de petrol sondaj kule sayısı 7 adet azaldı
GeriEkonomi ABD’de petrol sondaj kule sayısı 7 adet azaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
09.05.2019 - 09:22, Son Güncelleme:

ABD’de petrol sondaj kule sayısı 7 adet azaldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD’de petrol sondaj kule sayısı 7 adet azaldı

ABD’de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 8 Mayıs’ta sona eren haftada 7 adet düşüşle 853 adete geriledi.

Dünyanın önde gelen petrol alanları gözlem şirketi S&P Global Platts’ın verilerine göre, aynı haftada doğal gaz kule sayısı 6 adet düşüşle 218’e geriledi ve petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 13 adet düşüşle 1,071 düzeyine çekildi. Bu dönemde petrol ve doğal gaz ortak kullanılan kule sayısı olmadı.

Aynı haftanın geçen yılın aynı dönemine göre karşılaştırmasına göre, petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 45 adet azaldı. Sondaj kulelerinin bin 38 adedi karada, 5 adedi iç sularda, 28 adedi ise açık sularda yer aldı.

ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) ABD’nin 2019 ve 2020 yılları için için ham petrol üretim öngörülerini yükseltti.

EIA’nın "Kısa Vadeli Görünüm" raporunda, ABD’nin ham petrol üretiminin 2019 yılında 1.45 milyon varil/gün artarak günde ortalama 12.45 milyon varil olacağını öngörürken, 2020 yılında da üretimin günde 930 bin varil artışla 13.38 milyon varile çıkacağını öngördü. EIA, 9 Nisan’da yaptığı açıklamada 2019’da üretimin günde 1.43 milyon varil olacağını öngörmüştü.

EIA’nın yayınladığı bu yeni tahminler ABD’nin ham petrol üretiminin 2019’un son çeyreğinde günde 13 milyon varile ulaşacağının öngörüldüğünü gösteriyor.

EIA arıca ABD’nin petrol talebi için 2019 yılı büyüme tahminini günde 360 bin varilden 250 bin varile indirdi. 2019’da talebin günde 20.70 milyon varil olacağını öngördü. 2020 için ABD’nin petrol talebinde büyüme beklentisi ise günde 250 bin varilden 280 bin varile çıkarıldı.

Petrol fiyat tahminlerini de revize eden EIA, Brent petrolü için 2019 ve 2020 yılları ortalama fiyat beklentilerini bir önceki öngörüye göre varil başına 5 dolar artırarak 70 dolar ve 67 dolar olarak duyurdu.

EIA, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) için 2019 yılı ortalama ham petrol tahminini 2018’e göre günde 1.7 milyon varil düşüşle 30.3 milyon varil olarak öngörürken, 2020’de OPEC üretiminin 400 bin varil daha düşerek günde 29.8 milyon varile ineceğini öngördü.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

THY'nin zamanında kalkış oranı yüzde 89 oldu

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yargıtay’dan önemli karar

Türksat-Kymeta Ana Hizmet Anlaşması imzalandı

Dev köprüde çalışmalar sürüyor! Son durum böyle görüntülendi...