ABD'de özel sektör istihdamı beklentiyi aştı
ABD'de özel sektör istihdamı, mart ayında 241 bin kişi artarak beklentiyi aştı.
ADP Araştırma Enstitüsü ve Moody's Analytics iş birliğiyle hazırlanan rapora göre, ABD özel sektörü mart ayında 241 bin kişiye yeni iş imkanı sağladı. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 210 bin seviyesindeydi.
Raporda, istihdam artışına küçük ölçekli şirketlerin 47 bin, orta ölçeklilerin 127 bin ve büyük ölçekli firmaların 67 bin kişiyi işe alarak katkı sağladığı bildirildi. Veriler, ayrıca istihdam artışının 176 bininin hizmet, 65 bininin ise mal sektöründe gerçekleştiğini ortaya koydu.
Bu arada, şubat ayına ilişkin özel sektör artışı 235 binden 246 bine revize edildi.
Piyasalar, yaklaşık 600 bin işveren ve 20 milyon çalışandan alınan bilgilerle hesaplanan ADP özel sektör istihdamı verisinin ardından ABD'de cuma günü açıklanacak resmi istihdam verilerini bekliyor.
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