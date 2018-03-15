ABD'de işsizlik başvuruları geriledi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 226 bine geriledi. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 10 Mart ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi azalarak 226 bin oldu. Başvurulara yönelik beklenti ise 225 bin düzeyindeydi.

Bu arada, bir önceki haftaya ait işsizlik maaşı başvurusu verisi 231 binden 230 bine revize edildi. Veriler, geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 221 bin 500 olduğunu gösterdi. 3 Mart itibarıyla süregelen işsizlik başvuruları da 4 bin kişi artarak 1 milyon 879 bine yükseldi.



