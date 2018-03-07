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ABD'de fabrika siparişleri 6 ayın ilk düşüşünü kaydetti

Hürriyet Haber
07.03.2018 - 06:36 | Son Güncelleme:

ABD'de fabrika siparişleri, ocakta, önceki aya göre yüzde 1,4 gerileyerek 6 ayın ilk düşüşünü kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığının raporuna göre, fabrika siparişleri, ocakta önceki aya kıyasla yüzde 1,4 geriledi ve 491,7 milyar dolar oldu. 6 aylık yükseliş eğilimini ocakta sonlandıran siparişlere yönelik piyasa beklentisi de yüzde 1,4 düşüş olarak belirlenmişti. 

Fabrika siparişlerinin yıla düşüşle başlamasında ticari ulaşım araçlarına yönelik talebin yüzde 10 gerilemesi önemli rol oynadı. Bununla birlikte, değişken ulaşım kalemi haricindeki fabrika siparişlerinin yüzde 0,4 arttığı bildirildi. 

Aralık 2017 dönemine ait fabrika siparişlerindeki artış ise yüzde 1,7’den yüzde 1,8’e revize edildi. 

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor. 

Etiketler: abd , fabrika , düşüş
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