ABD'de endeksler karışık bir seyir izledi

Hisse senetlerindeki kazanımlara teknoloji sektörleri öncülük etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin; Google, Amazon ve Facebook gibi internet devlerine ülkede elde ettiği gelir üzerinden uyguladığı vergi konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile bir anlaşma üzerinde çalışacaklarını belirtmesi teknoloji hisselerinin yükselişini destekledi.

Tesla Inc.'in piyasa değeri ilk kez 100 milyar dolar eşiğini aştı. Kapanış sonrasında 555.10 dolar ile zirve gören Tesla'nın piyasa değeri 100.1 milyar dolara erişti. Alman otomobil devi Volkswagen AG'nin piyasa değeriyse 100.6 milyar dolar civarında bulunuyor.

Analistler, piyasaların Dünya Ekonomik Forumu'nda alınacak kararların ve ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki azil davasının sonuçlarına odaklanarak temkinli bir seyir izlediğini belirtirken, beklentilerden iyi gelen şirket bilançoları endeksleri olumlu etkiliyor.