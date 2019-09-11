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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
BBC TÜRKÇE
11.09.2019 - 17:06, Son Güncelleme:

ABD'de çok tartışılan uygulama: O yasa onaylandı

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ABD'de çok tartışılan uygulama: O yasa onaylandı

ABD'de California eyalet senatosu, Uber ve Lyft gibi şirketler için serbest olarak çalışan kişilere tatil, hastalık izni ve sağlık sigortası gibi hakların yolunu açan bir yasa tasarısını onayladı.

11'e karşı 29 oyla kabul edilen, Vali Gavon Newsom'ın imzasından sonra yürürlüğe girecek yasayla sözleşmeli olarak çalışanlar kadrolu personel kabul edilecek.

Eyalette bu statüde çalışan bir milyon kişiyi ilgilendiren yasanın diğer eyaletlerde de benzer düzenlemelerin önünü açması bekleniyor.

Bu yasanın Uber gibi şirketlerin iş modellerini bozabileceği belirtiliyor.

İnternet üzerinden taksi hizmeti veren Uber, Lyft ve yemek siparişi servisi Dashboard, yasadan kendi çalışanlarının muaf tutulması amacıyla yapılmasını önerdikleri oylama için 30 milyon dolarlık bir fon oluşturmuştu.

GİDERLER YÜZDE 30 ARTACAK

Yasayla bu tür şirketlerin maliyetlerinin yüzde 30'a kadar artabileceği belirtiliyor.

Yasa tasarısına Demokrat Parti'nin başkan aday adayları Elizabeth Warren, Bernie Sanders ve Kamala Harris aktif şekilde destek vermişti.

Yasa tasarısını Cuma günü eyalet meclisi tatile girmeden önce imzalaması beklenen Vali Newsom, bir gazetedeki makalesinde teknoloji şirketlerinin çalışanların temel güvencelerini ortadan kaldırdığını belirterek "Çalışanlar pazarlık güçlerini kaybettiler. İşverenlerin kıdem tazminatı ve işsizlik sigortası gibi yükümlülükleri azalıyor, fatura vergi mükelleflerine kalıyor" demişti.

Uber, İngiltere'de bir iş mahkemesinin iki çalışanını kadrolu personel kabul eden kararını Yüksek Mahkeme'ye taşımıştı.

Uber'in itirazını reddeden mahkeme, ülkedeki tüm şirket sürücüleri için emsal oluşturacak kararında iki sürücünün tatil ücreti, ücretli mola ve asgari ücret hakları olduğuna hükmetmişti.

San Francisco merkezli Uber, dünya genelinde 800'e yakın kentte hizmet veriyor. Lyft ise ABD'de 640, Kanada'da da 9 kentte faaliyet gösteriyor.

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