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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
05.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

ABD’de burgere karşı pide hareketi

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ABD’de burgere karşı pide hareketi

1995’te Burger King’in ana geliştirici ve üretici haklarını alan, Sbarro, Popeyes, Arby’s gibi global markaları da bünyesinde barındıran Ata Holding’e bağlı TAB Gıda, Türkiye’de yarattıkları Usta Dönerci ve Usta Pideci markalarıyla yurtdışında büyümeyi hedefliyor.

130’dan fazla Usta Dönerci ve 19 Usta Pideci ile hizmet verdiklerini ifade eden TAB Gıda Genel Müdürü Caner Dikici, Usta Pideci markası ile 2020’de mağaza sayılarını 100’e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. İki markayı yurtdışına yaymayı hedeflediklerini belirten Dikici, “İlk olarak yakın coğrafyada Rusya ve Orta Doğu ülkelerinde olacağız. Ancak asıl hedefimiz ABD. Orada yaptığımız ön araştırmada gördük ki ABD’de yaşayanların çoğu farklı ülkelerden geldikleri için etnik yemeklerine bağlılar. Latinlerin, İtalyanların yemek zincirleri var. Biz de Usta Dönerci ve Usta pideci markalarımızla Burgeri, ABD’de pide ve dönerle tersine döndürmek istiyoruz” dedi.
Döner Stop’un kendi markaları olduğunu hatırlatan Dikici, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin hemen hemen her yerinde 1.200’e yakın restoranımız var. Türkiye genelinde 650’den fazla Burger King, 80’e yakın Sbarro, 200’ü aşkın Popeyes, 70’den fazla Arby’s, 130’u aşkın Usta Dönerci, 3 Döner Stop ve 19 Usta Pideci restoranı bulunuyor. 2012’de Çin gibi dünyanın en büyük pazarlarından birine de girdik. Çin operasyonlarımızla birlikte bugün Burger King’in dünyadaki en büyük işletmecisi konumundayız. Bu yıl Çin’de Popeyes operasyonunu da başlatıyoruz. TFI TAB Gıda Yatırımları tarafından bugüne kadar 170 milyon dolar yatırım yaptığımız ekosistem şirketlerimiz sayesinde ekmek, patates ve et tedarikini kendi bünyemizde çözebiliyoruz. Böylece kaliteli ürünleri erişilebilir fiyatlarla sunabiliyoruz. Bu ekosistem sayesinde Çin’deki patates ihtiyacımızı da Türkiye’den karşılıyoruz. 25 bin ton patates Türkiye’den Çin’e gidiyor.”

 

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