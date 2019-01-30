ABD, Venezuela'da petrolü koz olarak kullanıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriABD, Venezuela'da petrolü koz olarak kullanıyor
GeriEkonomi ABD, Venezuela'da petrolü koz olarak kullanıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
30.01.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

ABD, Venezuela'da petrolü koz olarak kullanıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD, Venezuela'da petrolü koz olarak kullanıyor

Beyaz Saray, ekonomik zorluklarla mücadele eden Venezuela'da, Nicolas Maduro'nın petrol kaynaklı gelirlerini kesmeyi, bu gelirleri Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya aktarmayı ve bu sayede ülkede yönetimi kendi lehine çevirmeyi amaçlıyor.

ABD hükümeti, Venezuela'ya uyguladığı petrol yaptırımlarıyla ülkede siyasi dengeyi bozarak yönetimi kendi lehine çevirmeye çalışıyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ve kendisini ülkenin "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu tanıyan ABD yönetimi, pazartesi günü Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA (Petroleos de Venezuela) ve bu şirketle bağlantılı tüm varlıkların yaptırım listesine alındığını bildirdi.

Beyaz Saray, dünyanın en büyük petrol rezervine sahip Venezuela'ya uyguladığı siyasi baskıya ek olarak, ekonomik zorluklarla mücadele eden ülkede Maduro'nun petrol kaynaklı gelirlerini kesmeyi, bu gelirleri Guaido'ya aktarmayı ve bu sayede ülkede yönetimi kendi lehine çevirmeyi amaçlıyor.

Washington yönetimi, Venezuela'nın ABD'deki 7 milyar dolarlık finansal varlığının dondurulduğunu ve bu varlıkların muhalif lider Guaido'nun kontrolüne geçeceğini belirtirken, artık Maduro yönetimine yönelik petrol ödemelerinin yapılmayacağını ve bu konudaki muhataplarının da Guaido olduğunu ifade etti.

Venezuela'nın petrol gelirlerinin gelecek yıl yaklaşık 11 milyar dolar düşeceğini açıklayan Beyaz Saray, Venezuela'da yönetim değişikliği için tüm seçeneklerin değerlendirildiğini bildirdi.

Guaido, yaptırımlarla eş zamanlı olarak, PDVSA ve şirketin ABD'deki alt kuruluşu Citgo Petroleum'un yönetim kurullarına yeni üyelerin atanması için Ulusal Meclise talimat verdiğini duyururken, Maduro ise ABD'nin yaptırımlar yoluyla Citgo'yu PDVSA'dan çalmaya çalıştığını belirtti.

"PETROL GELİRİNİN YÜZDE 40'I ABD'DEN GELİYOR"

Londra'daki bağımsız araştırma kuruluşu Capital Economics'in Latin Amerika Ekonomi Uzmanı Edward Glossop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptırımlar nedeniyle Venezuela'nın petrol ihracatı gelirlerinin gelecek aylarda düşmesinin beklendiğini söyledi.
Glossop, "Venezuela'nın toplam petrol ihracatı gelirinin yüzde 40'ı ABD'ye yapılan ihracattan geliyor. Petrol ihracatı gelirlerindeki kayıp ülkede ekonomik krizi derinleştirecek." dedi.

Yaptırımlar nedeniyle Venezuela'nın ihracat gelirinin ayda 1 milyar dolar azalmasının öngörüldüğünü ifade eden Glossop, bu miktarın diğer ülkelere petrol ihracatına başlanarak kapatılmasının ise zor olduğunun altını çizdi.

Glossop, Hindistan ve Türkiye gibi ülkelerin Maduro'yu desteklemeye devam ettiğini vurgulayarak bu ülkelerin Venezuela'nın petrolünü satın almaya devam edebileceğini, Maduro'yu destekleyen Çin ve Rusya'dan Venezuela'ya borç verilmesinin de mümkün olduğunu dile getirdi.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik yaptırımlarının artabileceği uyarısında bulunan Glossop, "Washington yönetimi gelecek aylarda yabancı ülkelerin Venezuela'dan petrol ithal etmesini durdurabilir." diye konuştu.

YAPTIRIMLARIN İÇERİĞİ

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, yaptırımlar kapsamında Venezuela'nın ABD'ye petrol ihraç etmeyi sürdürebileceği belirtildi. Ancak bu ihracattan elde edilecek gelirlerin ABD'deki dondurulmuş banka hesaplarına yatırılması şart koşuldu.

ABD'nin önceki yaptırımları yüzünden Citgo Petroleum Ağustos 2017'den bu yana Venezuela'ya para transferi gerçekleştiremiyor. Şirket bunun yerine Venezuela ve diğer ülkelere rafine edilmiş petrol ve petrol ürünleri satıyor.

Venezuela petrolünün ABD'deki en büyük ithalatçısı olan Citgo'nun ABD'de 3 bin 500 çalışanı, 5 binden fazla benzin istasyonu, 9 boru hattı ve günlük ortalama 760 bin varillik ham petrolü işleyen 3 rafinerisi bulunuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor