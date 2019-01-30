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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Reuters
30.01.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

ABD ve Çin ticaret savaşı devam edebilir

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ABD ve Çin ticaret savaşı devam edebilir

ABD ile Çin arasında süren ve dünya ekonomisini de etkileyen ticaret savaşlarında ilerleme henüz kaydedilmedi.

ABD'nin Beijing'den yapısal ekonomik reform talepleri konusunda iki ülkenin derin görüş ayrılıkları yaşadığı bir ortamda, kritik ABD-Çin ticaret görüşmeleri bugün ve yarın yapılıyor.

Süren anlaşmazlık ABD'nin gümrük vergilerini artıracağı 2 Mart'tan önce bir uzlaşı sağlanmasını da zora sokuyor.


Beyaz Saray'daki görüşmeler, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Aralık ayında, ticaret savaşında 90 günlük ateşkes kararı almalarından bu yana en üst düzeyli temaslar olacak.

Görüşmelere yakın kişiler ve ticaret uzmanları şu ana kadar, Çinli yetkililerin ABD'nin taleplerini ele almaya istekli olduğuna dair az işaret bulunduğunu ifade ettiler. ABD Çin'in Amerikan fikri mülkiyet haklarını korumasını ve Amerikan şirketlerini Çinli şirketlere teknoloji transferine zorlamasına son vermesini istiyor.
ABD, Çin'in ticari sırlarını çaldığından ve Amerikan teknoloji şirketlerini satın alma yolundaki sistematik kampanya yürütmesinden şikayetçi. Washington bu şikâyetlere dayanarak Trump yönetiminin ceza olarak 250 milyar dolar değerindeki Çin malına gümrük vergisi getirmesini savunuyor.

Trump, 2 Mart'a kadar anlaşmaya varılamazsa, 200 milyar dolar değerinde Çin malına uygulanan yüzde 10 gümrük vergisini yüzde 25'e yükseltmekle tehdit etti. Ayrıca ABD'ye gönderilen Çin mallarının geri kalanına da yeni gümrük vergileri tehdidinde bulundu.

Görüşmelere yakın kişi Reuters'a yaptığı açıklamada, "Yapısal kaygılar ve zoraki teknoloji transferine ilişkin olarak, iki taraf arasında geniş bir uçurum olmasa bile, önemli bir ayrılık devam ediyor" dedi.

Çinli yetkililer ise teknoloji transferi yapılmasını zorlayan politikalar izlediklerini kabul etmiyorlar.

AZALAN BEKLENTİLER

Görüşmeleri izleyen bazı iş çevrelerinin bu hafta ilerleme elde edileceği beklentileri zayıflıyor. ABD-Çin İş Konseyi başkan yardımcısı Erin Ennis, 2 Mart'a
bir ay kala, iki tarafın da en iyi tekliflerini bu iki gün içinde masaya getirmeleri ihtimalinin düşük olduğunu belirtti. Ancak Başbakan Yardımcısı Liu He liderliğindeki Çin tarafı, masaya soya fasulyesi, enerji ve mamul mallar dahil olmak üzere ABD mallarının ithalini önemli ölçüde arttırmak için önceki tekliflerinin ötesine geçen yeni bir teklif getirebilir. Trump hükümetinin Çin ile anlaşmasının en güçlü savunucularından olan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çarşamba ve Perşembe günleri sürecek görüşmeler için iyimser açıklamalar yaptı.

Mnuchin, Fox televizyonuna yaptığı açıklamada, görüşmelerin piyasalara erişim ve teknoloji transferi bölümlerinde "önemli ilerleme" elde edilmesini beklediğini
söyledi.

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