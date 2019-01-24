ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı son mu bulacak?
Dünya ekonomisini yakından ilgilendiren ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında yeni gelişmeler yaşanabilir
Çin Ticaret Bakanlığı, Başbakan Yardımcısı Liu He'nin ABD'ye gelecek hafta yapacağı ziyaret süresince çeşitli ekonomik ve ticari konularda ABD ile derinlemesine görüşmeler yapılacağını açıkladı.
Ticaret bakanlığı sözcüsü Gao Feng gazetecilere yaptığı açıklamada iki tarafın, Liu He'nin 30-31 Ocak tarihlerinde yapacağı ziyaretin detaylı düzenlemeleri konusunda temas halinde olduğunu söyledi.
ABD Çin'den, fikri mülkiyet haklarını korumak için adım atmasını, Amerikan şirketlerini Çin'e teknoloji ürünleri vermeye zorlayan politikalarına son vermesini, ABD şirketlerine daha fazla piyasa erişimi sağlamasını ve Amerikan ürünlerine yönelik tarife dışı engelleri azaltmasını istiyor.
Trump, bunlar yerine getirilmedikçe Çin'den ithal edilen 200 milyar dolar değerinde ürüne yönelik yüzde 10 gümrük vergisini 2 Mart'ta yüzde 25'e yükseltmekte kararlı.
Çin şimdiye kadar, fikri mülkiyet haklarının istismarı hakkındaki ısrarlı şikayetleri önemsemedi ve yabancı şirketleri teknoloji transferine zorladığı yolundaki suçlamaları reddetti.
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