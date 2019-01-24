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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Reuters
24.01.2019 - 12:27, Son Güncelleme:

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı son mu bulacak?

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ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı son mu bulacak?

Dünya ekonomisini yakından ilgilendiren ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında yeni gelişmeler yaşanabilir

Çin Ticaret Bakanlığı, Başbakan Yardımcısı Liu He'nin ABD'ye gelecek hafta yapacağı ziyaret süresince çeşitli ekonomik ve ticari konularda ABD ile derinlemesine görüşmeler yapılacağını açıkladı.

Ticaret bakanlığı sözcüsü Gao Feng gazetecilere yaptığı açıklamada iki tarafın, Liu He'nin 30-31 Ocak tarihlerinde yapacağı ziyaretin detaylı düzenlemeleri konusunda temas halinde olduğunu söyledi.

ABD Çin'den, fikri mülkiyet haklarını korumak için adım atmasını, Amerikan şirketlerini Çin'e teknoloji ürünleri vermeye zorlayan politikalarına son vermesini, ABD şirketlerine daha fazla piyasa erişimi sağlamasını ve Amerikan ürünlerine yönelik tarife dışı engelleri azaltmasını istiyor.

Trump, bunlar yerine getirilmedikçe Çin'den ithal edilen 200 milyar dolar değerinde ürüne yönelik yüzde 10 gümrük vergisini 2 Mart'ta yüzde 25'e yükseltmekte kararlı.

Çin şimdiye kadar, fikri mülkiyet haklarının istismarı hakkındaki ısrarlı şikayetleri önemsemedi ve yabancı şirketleri teknoloji transferine zorladığı yolundaki suçlamaları reddetti.

 

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