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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Reuters
21.11.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

ABD ve Çin arasında ticaret savaşı gerilimi 2020'de azalabilir

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ABD ve Çin arasında ticaret savaşı gerilimi 2020'de azalabilir

ABD ile Çin arasında "birinci aşama" ticaret anlaşmasının imzalanması gelecek yıla sarkabilir.

Ticaret uzmanları ve Beyaz Saray'a yakın kaynaklar, ABD ile Çin arasında "birinci aşama" ticaret anlaşmasının imzalanmasının gelecek yıla sarkabileceğini
belirtti.

Çin daha fazla gümrük vergisinin geri alınmasını isterken, Washington ise daha fazla taleple karşılık veriyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, geçen ay ticaret anlaşmasının beş hafta içinde imzalanabileceğini belirtmişlerdi.

Yalnızca beş hafta sonra, ticaret anlaşmasının imzalanması hala uzak bir ihtimalken ve görüşmeler karmaşık bir haldeyken, ticaret uzmanları ve diğer kaynaklar bu hafta Reuters'a bazı açıklamalarda bulundu.

Trump dün ticaret anlaşmasının son durumu sorulduğunda, Teksas'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çin anlaşma için istediğim seviyede çaba sarfetmiyor" dedi.

Konuya yakın bir kaynağa göre, Trump ve Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer teknoloji transferi ile fikri mülkiyet hakları temel konuları konuların çözümlerini içermeyen bir anlaşma için gümrük vergilerinin geri alınmasını, ABD için iyi bir anlaşma olarak görmüyor.

Beijing yetkilileri, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret anlaşmasını Aralık ayının başında imzalayabileceklerini belirtiyor. Bazı uzmanlar ise, Christmas dekorasyonları ve yeni yıl hediyeleri olarak elektronik ürünlerin de içinde bulunduğu 156 milyar dolarlık Çin ürününe vergi uygulanması için belirtilen tarih olan 15 Aralık'ı izlemek gerektiğini bildirdi.

Düşünce kuruluşu Center for the National Interest'de strateji ve ticaret uzmanı olan Christian Whiton "Görüşmeler gerçekten iyi gidiyorsa, bu artış askıya alınacak. İyi gitmiyorsa, ABD bunları uygulayacak ve anlaşma gelecek yıla sarkacak" dedi. 

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