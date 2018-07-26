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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
26.07.2018 - 09:25, Son Güncelleme:

ABD ve AB gümrük kararını geri çekme konusunda uzlaştı

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ABD ve AB gümrük kararını geri çekme konusunda uzlaştı

ABD Başkanı Donald Trump ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, gümrükler konusunda uzlaşmaya vardıklarını açıkladılar.

BEYAZ Saray'daki görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında, tarafların karşılıklı ticarette sıfır gümrük vergisi öngören anlaşma üzerinde çalışmaya devam edecekleri ve müzakere devam ederken, ek gümrük vergisinin getirilmeyeceği belirtildi.

Juncker'la Beyaz Sarayda ortak açıklama yapan Trump, Avrupa Birliği'yle gümrükleri karşılıklı olarak kaldırma ve otomotiv sektörü dışındaki tüm ürünlere uygulanan sübvansiyonları sıfırlama konusunda uzlaştıklarını söyledi.

Beyaz Sarayda Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'i ağırlayan Trump, AB’nin kendilerinden çok miktarda soya fasulyesi alacağını ve ayrıca ABD’nin Avrupa ülkelerine doğal sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatını arttıracağını da söyledi. Trump, Avrupa Birliğinin büyük miktarda LNG alarak enerji ihtiyacını da çeşitlendireceğini vurguladı.

AB Komisyonu Başkanı Juncker da taraflar arasındaki ticaret gerilimini azaltmak için Başkan Trump'la bir anlaşma yaptığını açıkladı. Beyaz Saraya gelmeden önce bir anlaşmaya varmayı kafasına koyduğunu da söyleyen Junker, Trump'la yaptığı uzun görüşmenin ardından AB'nin ABD'den soya fasulyesi ve LNG ithalatını arttırma kararı aldığını söyledi.

Juncker görüşmeler devam ettiği sürece tarafların yeni gümrük vergilerinden uzak duracağını ve bir süre önce çelik ve alüminyum için getirilen gümrük vergilerinin yeniden değerlendirileceğini söyledi.

Trump ve Juncker'in düzenlediği ve soru almadıkları ortak basın toplantısında bu ödünlerin ve varılan uzlaşının ayrıntıları netleşti.

İki liderin açıkladığı uzlaşıya göre:

AB, Amerika'dan daha fazla soya fasulyesi ithal edecek.

AB, ABD'den daha fazla miktarda sıvılaştırılmış doğalgaz satın alacak.

İki taraf arasında enerji alanında daha yakın işbirliği olacak.

İki taraf önümüzdeki dönemde karşılıklı ticarette sıfır gümrük vergisi öngören anlaşma üzerinde çalışacak.

Ticareti kolaylaştırmak ve bürokrasiyi azaltmak amacıyla Standartlara İlişkin Yakın Diyalog başlatacak.

İki taraf Amerikan ve Avrupa şirketlerini adil olmayan küresel ticaret uygulamalarından korumak amacıyla güçlerini birleştirecek.

Dünya Ticaret Örgütünde reform amacıyla benzer düşünen ortaklarla yakın çalışılacak.

 

 

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