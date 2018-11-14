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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
14.11.2018 - 18:30, Son Güncelleme:

ABD ve AB gerilimi tırmanıyor: Karşılık vereceğiz!

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ABD ve AB gerilimi tırmanıyor: Karşılık vereceğiz!

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, ABD'nin AB'den ithalat ettiği otomobillere gümrük tarifesi uygulaması durumunda buna karşılık vereceklerini belirterek, "Karşılık olarak Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre biz de uzun bir listeyi hızlıca hazırlayacağız." dedi.

Malmström, Alman Die Zeit gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin AB'den ithalat ettiği otomobillere gümrük tarifesi uygulaması durumunda buna karşılık vereceklerini belirten Malmström, ABD’nin söz konusu otomobillere uygulamayı planladığı tarifelerin Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olduğunu kaydetti.
"Karşılık olarak Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre biz de uzun bir listeyi hızlıca hazırlayacağız" ifadesini kullanan Malmström, listede tarım ürünleri gibi diğer ürünlerin de olabileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada, ithal otomobil ve parçalarına yüzde 25'e kadar gümrük vergisi getirebileceklerini belirtmişti. Trump’ın söz konusu tarifeleri uygulamasının en fazla Almanya’yı etkilemesi bekleniyor.

AB KOMİSYONU BAŞKANI JUNCKER, TRUMP İLE GÖRÜŞECEK

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, dün yaptığı açıklamada, AB'nin ABD ile bir ticaret savaşından kaçınmak için her seviyede görüşmeler yaptığını, bu ayın sonunda Arjantin'de yapılacak G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Trump ile tekrar görüşeceğini bildirmişti.
Beyaz Saray'da temmuz ayında bir araya gelen Trump ve Juncker, bir ticaret savaşından kaçınmak için bir dizi önlem üzerinde uzlaştıklarını açıklamıştı. Trump, AB ile ticari ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını belirterek, "AB'yle gümrükleri karşılıklı kaldırmak ve otomotiv sektörü dışındaki tüm ürünlere uygulanan sübvansiyonları sıfırlamak için çalışacağız." ifadesini kullanmıştı.
Ticaret ihtilafları için müzakereler sürerken karşılıklı ek gümrük vergisi getirilmemesi konusunda anlaşan ABD ve AB, Dünya Ticaret Örgütü'nde, reforma gidilmesi için birlikte çalışacaklarına dair de karar almıştı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (14.11.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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