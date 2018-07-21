ABD ter dökecek

DÜNYANIN en büyük 20 ekonomisinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, bu hafta sonunda ABD’nin fitilini ateşlediği ticaret savaşı ve iş dünyasından gelen baskıların gölgesinde bir araya gelecek. Arjantin’in dönem başkanlığını yaptığı G20’nin “Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı” bugün ve yarın Buenos Aires’te düzenlenecek. Dünya ekonomisinin yüzde 85’ini oluşturan 20 ülkenin temsilcilerini, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği (AB), Kanada, Meksika ve Çin dahil olmak üzere birçok üyeyi hedef alan gümrük vergileri ve kısasa kısas misillemelerin ardından ilk kez bir araya getirecek toplantının ana gündem maddesi kuşkusuz yükselen ticaret gerilimleri olacak. Küresel iş dünyası liderleri, şimdiye kadar korumacılığa karşı çok sert bir tutum sergilemeyen G-20 üyelerinin, bu toplantıda son dönemde uygulamaya konan tarifelere karşı daha güçlü bir duruş sergilemesini istiyor. ABD adına toplantıya katılacak Hazine Bakanı Steven Mnuchin’i zorlu görüşmeler bekliyor.

İŞ DÜNYASINDAN ÇAĞRI

Dünyanın en büyük ticaret örgütlerini çatısı altında birleştiren “Küresel Ticaret Koalisyonu”, İstanbul, Berlin, Brüksel, Brasilia, Buenos Aires, Londra, Madrid, New Delhi, Ottawa, Paris, Roma, Seul, Sydney ve Washington’daki üyelerinin imzaladığı bir bildiri yayımlayarak, G-20 üyelerini serbest ticareti tehdit eden uygulamaların karşısında durmaya davet etti. Küçük büyük birçok şirketin kurallara dayalı ticaret sisteminin istikrarına dair derin endişe içinde olduğu vurgulanan bildiride şu ifadelere yer verildi: “İş dünyası, refah ve zenginlik yaratabilmek için güvenilir ve modern uluslararası kurallara, istikrara ve güçlü, tarafsız hakemlere ihtiyaç duyuyor. G-20 liderlerini, piyasaları açık tutmaya ve mal ve hizmet ticaretine, kamu ihalelerine ve yatırıma yönelik korumacı bariyerlerden kaçınmaya çağırıyoruz.”

Küresel Ticaret Koalisyonu’nun üyeleri arasında Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), ABD Ticaret Odası, BusinessEurope, İngiltere Endüstri Konfederasyonu, Kanada Ticaret Odası, Güney Kore Endüstri Federasyonu ve Hindistan Endüstri Birliği gibi ticaret örgütleri bulunuyor. İş dünyasından gelen çağrılara kulak vermesi beklenen G-20 delegelerinin gözleri, toplantıya ABD yönetimi adına katılacak Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in üzerinde olacak. Mnuchin, mevkidaşlarından gelen baskılara karşı patronu Donald Trump’ı savunmak zorunda kalacağı için toplantılar süresince bir hayli terleyeceğe benziyor. Öte yandan, Mnuchin’in tıkanan müzakereler nedeniyle Çinli mevkidaşıyla görüşmeyeceği basına yansıyan önemli

detaylar arasında yer aldı.

‘İRAN’LA AMBARGOYA ALTIN DA DAHİL’

ABD ile Türkiye arasında, Washington’ın uygulamaya sokacağı İran yaptırımları için görüşmeler başladı. ABD’nin terörizmin finansmanıyla mücadeleden sorumlu Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea, İran’a yönelik yeni yaptırım paketinin öncekine göre daha agresif ve kapsamlı uygulanacağını, altın ya da başka bir araçla ticaretin önünü keseceklerini söyledi. Yeni yaptırımların Türkiye ekonomisine yansımaları konusunda hassas olduklarını ancak Türk şirketlerin özel muafiyet konusunu konuşmak için de henüz erken olduğunu söyledi. Billingslea, şirketlerin ambargoya dahil alanlarda ticaret yapmaya devam etmeleri halinde ABD piyasasında ve ABD finans piyasalarında işlem yapamayacakları uyarısını yaptı. Billingslea şunları söyledi: “Yaptırımların büyük kısmı, ağustos başında yürürlüğe girecek. İran merkez bankası ve petrol ticareti ile ilgili yaptırımlar kasımda başlayacak. Çok az zaman var. Türk şirketlerin ve bankaların yaptırımlar başlamadan işlerini ayarlaması için 180 gün tanıdığımızı anlaması gerek. Şirketlerin işlemlerini azalttıklarını ispat eden delilleri görmemiz gerekiyor. Bugünlerde Türkiye’de büyük altın alımları var. Nedenini anlamaya çalışıyoruz. Kurlar ve diğer bazı nedenlerle ilgili olabileceğini düşünüyorum.” Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında ise “İran, ekonomik ve ticari ilişkilerimiz bakımından önemli bir komşumuzdur. ABD’nin uygulayacağı yaptırımlar yakından izlenecek” denildi. - Sevil ERKUŞ/ANKARA

ALBAYRAK VE ÇETİNKAYA KATILIYOR

TOPLANTI, Türkiye açısından Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından birkaç hafta önce açıklanan yeni ekonomi yönetiminin uluslararası arenada boy göstereceği ilk büyük etkinlik olması nedeniyle önem taşıyor. Türkiye’yi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın temsil edeceği toplantıya, diğer G-20 üyelerinin delegasyonlarına ilaveten Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü gibi önde gelen uluslararası kuruluşların temsilcileri de katılacak.

FED’E İZİN VERİYORUM

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri arttırmasından “hoşnut olmadığını” söyledi. CNBC kanalına konuşan Trump, “Ekonomi için biz bunca iş yapıyorken, sonrasında faizlerin yükseltildiğini görmekten hoşlanmıyorum. Fed borçlanma maliyetini artırıyor ve ekonomiyi yavaşlatıyor. Bu konuda mutlu değilim; ancak, aynı zamanda Fed’e hangisi iyiyse onu yapmaları konusunda izin veriyorum” dedi. Trump Fed Başkanı Jerome Powell’ı ise “çok iyi bir insan” olarak niteledi. Trump´ın CNBC´yle röportajından sonra Beyaz Saray sözcülerinden Lindsay Walters, başkanın “Fed´in bağımsızlığına saygı duyduğunu” belirtti. Öte yandan yine aynı söyleşide Trump Çin’e uygulanan ek gümrük vergilerine yönelik “500’e çıkmaya hazırım” dedi. Bu rakamla Trump´ın ABD´nin Çin´den 2017´de gerçekleştirdiği 505 milyar dolarlık ithalata atıfta bulunduğu belirtiliyor. İki ülke sadece 34 milyar dolarlık ürüne ek gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı.