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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
REUTERS
09.08.2018 - 15:43, Son Güncelleme:

ABD, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacak

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ABD, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacak

ABD Moskova'nın İngiltere'de eski bir Rus casusu ve kızına yapılan suikast girişiminde zehirli sinir gazı kullandığını belirledikten sonra ay sonuna kadar yeni yaptırımlar uygulayacağını açıklarken, Kremlin yeni yaptırımların uluslararası hukuk kapsamında yasa dışı olduğunu ve Rusya'nın mali sisteminin istikrarlı olduğunu belirtti.

ABD'DEN üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Kremlin'in yaptırımlar hakkında bilgilendirildiğini belirtmişti.

Eski Rus ajanı Sergei Skripal ve kızı Yulia 4 Mart günü İngiltere'nin Salisbury kentinde bir parkta bilinçlerini yitirmiş halde bulunmuşlardı. (Full Story)

Avrupa ülkeleri ve ABD, suikast girişiminden sonra 100 Rus diplomatını sınır dışı etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Rusya'nın "uluslararası hukuku ihlal ederek kimyasal veya biyolojik silah kullandığını veya kendi vatandaşlarına karşı ölümcül kimyasal veya biyolojik silah kullandığını" belirlediğini dün söyledi.

Üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin gazetecilere yaptığı açıklamaya göre, yaptırımlar 1991 tarihli Kimyasal ve Biyolojik Silahların Ortadan Kaldırılması Yasası kapsamında, hassas ulusal güvenlikle kontrol edilen malları kapsayacak.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise bugün gazetecilere yaptığı açıklamada ABD'nin attığı bu adımın "kesinlikle düşmanca" olduğunu, ancak Moskova'nın hâlâ ABD-Rusya ilişkilerinde bir gelişme umudu gördüğünü belirtti.

Peskov, "Bu olaylarla ilişkilendirilmek bizim için kabul edilemez ve ABD'nin daha önce onayladığı sınırlamalar kesinlikle yasadışı ve uluslararası hukuka uymuyor" dedi.

ABD'nin Rusya'ya yaptırım getireceği haberleri, Moskova'nın sonu gelmeyen yaptırımlar sarmalında kilitlendiğine dair endişelerle rublenin iki yılın dip seviyesine düşmesine neden olurken ve Rus varlıklarında satış baskısına yol açtı.

 

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