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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
09.05.2018 - 09:25, Son Güncelleme:

ABD, petrol fiyatları tahminini yükseltti

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ABD, petrol fiyatları tahminini yükseltti

EIA, bu yıl için Brent tipi ve Batı Teksas türü petrolde fiyat tahminini 7 dolar artırdı. Bu sene Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatı 71 dolar, Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün ortalama varil fiyatı 66 dolar olarak öngörülüyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), 2018 ve 2019'a ilişkin petrol fiyatları tahminlerini yükseltti.

EIA'nın Mayıs 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 71 dolar, gelecek sene ise 66 dolar olması bekleniyor.

Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün ortalama fiyatının da bu sene 66 dolar ve gelecek yıl 61 dolar seviyesinde olacağı öngörülüyor.

Böylece EIA, her iki petrol türünün 2018 için ortalama varil fiyatını, nisan ayındaki tahminlerine kıyasla 7 dolar yukarı çekmiş oldu. Her iki petrol türünün 2019 için ortalama varil fiyatı da 3 dolar artırıldı.

Raporda, fiyat tahminlerindeki yukarı yönlü revizyonla ilgili olarak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışındaki bazı ülkelerin Ocak 2017'den bu yana uyguladığı petrol kesintisi anlaşması sayesinde bugüne kadar küresel petrol stoklarından günlük ortama 0,5 milyon varil azalış görüldüğü kaydedildi.

İran üzerindeki yaptırımların yeniden uygulanmaya başlanması durumunda ülkenin ham petrol üretiminin azalacağına dikkat çekilen raporda, küresel petrol talebinin de artışa geçerek petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğu vurgulandı.

Raporda, küresel petrol talebinin bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre, 1,9 milyon varil (yüzde 2) artış gösterdiğinin altı çizildi.

2019 için petrol üretim tahmini revize edildi
EIA, ABD'nin 2018'e ilişkin ham petrol üretim miktarı tahminini sabit tutarken, 2019'a yönelik üretim öngörüsünü ise yukarı çekti.

Buna göre, ülkenin bu yılki ham petrol üretim beklentisi nisan ayı raporuna göre değiştirilmeyerek günlük ortalama 10,7 milyon varil seviyesinde sabit kaldı.

Gelecek yılki ham petrol üretim tahmini ise günlük ortalama 400 bin varil yukarı çekilerek 11,9 milyon varil olarak revize edildi.

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