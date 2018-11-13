Yok böyle izdiham! Binlerce insan birbirini ezdi
Çin merkezli online alışveriş sitesi Alibaba, Singles' Day (11 Kasım Bekarlar Günü) kapsamında kendi rekorunu kırdı. Toplamda 30 milyar dolarlık satış yapan Alibaba, 85 saniyede 1 milyar dolara ulaşmıştı. Şimdi sırada Black Friday var. İki rakip festivalin bu yıl en satış yapacak olanı hangisi olacak merak konusu. İşte Black Friday hakkında merak edilenler…
Çinli dev e-ticaret sitesi Alibaba, küresel alışveriş etkinliği olan her yıl 11 Kasım’da (11.11) gerçekleştirdiği ve Singles’ Day olarak da bilinen 24 saatlik alışveriş etkinliğinde bu yıl yine rekorlara imza attı. Gözler bu yılki Black Friday’e çevrildi.
GEÇEN YILI KATLADI
Black Friday'in en güçlü rakibi olarak kabul edilen Bekarlar Günü'nde Alibaba bu yıl 30,8 milyar dolarlık satış gerçekleştirerek yeni bir rekora imza attı. Geçen yıl aynı günde 25,3 milyar dolarlık satış gerçekleştirmişti.
ABD’de herhangi bir alışveriş sitesi Alibaba’nın yaptığı 30 milyar dolarlık satışı geçemediği belirtildi. Bu yıl 11’inci kez düzenlenmiş olan Bekarlar Günü satışında tüketicilere büyük indirimler verildi. Geçtiğimiz sene 2 dakikada 1 milyar dolarlık satış yapılırken bu yıl bu satış rakamına 85 saniyede ulaşıldı. İlk bir saat içinde ise 10 milyar dolarlık satış rakamına ulaşıldı.
GÖZLER BLACK FRIDAY’DE
23 Kasım Cuma günü Black Friday’de ne kadar satış rakamına ulaşılacağı ise merak konusu. Ancak Çin’in ‘Bekarlar Günü’ ABD’nin alışveriş festivalleri olan Black Friday (Kara Cuma) ve Cyber Monday (Siber Pazartesi) festivallerini geçmişti.
Çin’de internetten yapılan alışverişlerin yüzde 80’i Alibaba’da sitesi üzerinden gerçekleşiyor.
BLACK FRIDAY NE ZAMAN?
Black Friday bu yıl 23 Kasım tarihinde başlayacak. Hatta birçok e ticaret sitesinde geri sayım başladı bile. ABD’de ortaya çıkan bu özel günde dünya genelinde markalar binlerce ürününde indirim uyguluyor.
BLACK FRIDAY NE KADAR SÜRÜYOR?
Türkiye’de de yaygınlaşan Black Friday başladığı süre zarfı içinde ay sonuna kadar sürebiliyor. Herhangi bir kısıtlama olmasa da 1 Aralık’tan sonraya kalmıyor.
REKOR GELECEK Mİ?
Geçtiğimiz sene Black Friday yüzde 16,9 oranında artışla sadece online satışlar 5 milyar dolarlık seviyeyi aşarak, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.
Geçen senenin en çok satanları
Geçtiğimiz sene Alibaba gibi Amazon da en çok satanlarını açıklamıştı. İlk sırada akıllı hoparlör Amazon Echo Dot, ardından, başta HBO, Netflix, Amazon olmak üzere TV'de online içerik izleme aparatı Fire TV yer alırken, tablet ve akıllı telefonla elektronik cihazları uzaktan kumanda edebilen TP Link akıllı prizler 3. sırayı aldı.
Adobe Digital Insights araştırma firmasının Amerika genelindeki 4 bin 500 perakende satış sitesinden topladığı verilere göre Amerika vatandaşları sadece 1 günde 5 milyar 30 milyon doları elektronik ve giyime harcadı. İndirimlerde yüzde 50’ye varan rakamları gören kişilerin bu hafta sonunu alışveriş ile geçirdiği belirtildi.
İNDİRİMLER BAŞLADI
Black Friday başladığında sadece mağazalardan değil, internet üzerinden de alışveriş yapabilirsiniz. Walmart, Kohl's, Dell gibi firmaların indirimlerini şimdiden duyurduğu festivalde, Türkiye’den de LG, indirime başladı.
Black Friday nedir?
Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan alışveriş ve indirim günü Black Friday (Kara Cuma), Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cumaya denk geliyor. Tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilen alışveriş festivalinin başladığı ilk gün Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar yaşandığı söz ediliyor. Bu yüzden de adı 'Black' yani 'Kara' olarak kalıyor.
Ancak son yıllarda bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanıyor
Kara Cuma günü, resmi bir tatil değil ancak California ve bazı eyaletlerde hükümet çalışanlarına "Şükran Günü'nden sonra" adında bir tatil verilmekte. Black Friday gününde 2000'li yıllara kadar sabah 06:00'da açılan mağazalar bu tarihten sonra sabah 04:00 ila 05:00 saatlerinde hizmet vermeye başlıyordu. 2011 yılından sonra bazı mağazalar Black Friday gününde 24 saat hizmet verme kararı aldı.
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