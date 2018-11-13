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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber

Ekonomi
Kübra GENÇ/Hurriyet.com.tr
13.11.2018 - 11:15, Son Güncelleme:

Yok böyle izdiham! Binlerce insan birbirini ezdi

Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
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Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
Yok böyle izdiham! Binlerce insan birbirini ezdi

Çin merkezli online alışveriş sitesi Alibaba, Singles' Day (11 Kasım Bekarlar Günü) kapsamında kendi rekorunu kırdı. Toplamda 30 milyar dolarlık satış yapan Alibaba, 85 saniyede 1 milyar dolara ulaşmıştı. Şimdi sırada Black Friday var. İki rakip festivalin bu yıl en satış yapacak olanı hangisi olacak merak konusu. İşte Black Friday hakkında merak edilenler…

Çinli dev e-ticaret sitesi Alibaba, küresel alışveriş etkinliği olan her yıl 11 Kasım’da (11.11)  gerçekleştirdiği ve Singles’ Day olarak da bilinen 24 saatlik alışveriş etkinliğinde bu yıl yine rekorlara imza attı. Gözler bu yılki Black Friday’e çevrildi.

GEÇEN YILI KATLADI

Black Friday'in en güçlü rakibi olarak kabul edilen Bekarlar Günü'nde Alibaba bu yıl 30,8 milyar dolarlık satış gerçekleştirerek yeni bir rekora imza attı. Geçen yıl aynı günde 25,3 milyar dolarlık satış gerçekleştirmişti.

ABD’de herhangi bir alışveriş sitesi Alibaba’nın yaptığı 30 milyar dolarlık satışı geçemediği belirtildi. Bu yıl 11’inci kez düzenlenmiş olan Bekarlar Günü satışında tüketicilere büyük indirimler verildi. Geçtiğimiz sene 2 dakikada 1  milyar dolarlık satış yapılırken bu yıl bu satış rakamına 85 saniyede ulaşıldı. İlk bir saat içinde ise 10 milyar dolarlık satış rakamına ulaşıldı.

Yok böyle izdiham Binlerce insan birbirini ezdi

GÖZLER BLACK FRIDAY’DE

23 Kasım Cuma günü Black Friday’de ne kadar satış rakamına ulaşılacağı ise merak konusu. Ancak Çin’in ‘Bekarlar Günü’ ABD’nin alışveriş festivalleri olan Black Friday (Kara Cuma) ve Cyber Monday (Siber Pazartesi) festivallerini geçmişti.

Çin’de internetten yapılan alışverişlerin yüzde 80’i Alibaba’da sitesi üzerinden gerçekleşiyor.

Yok böyle izdiham Binlerce insan birbirini ezdi

BLACK FRIDAY NE ZAMAN?

Black Friday bu yıl 23 Kasım tarihinde başlayacak. Hatta birçok e ticaret sitesinde geri sayım başladı bile. ABD’de ortaya çıkan bu özel günde dünya genelinde markalar binlerce ürününde indirim uyguluyor.

BLACK FRIDAY NE KADAR SÜRÜYOR?

Türkiye’de de yaygınlaşan Black Friday başladığı süre zarfı içinde ay sonuna kadar sürebiliyor. Herhangi bir kısıtlama olmasa da 1 Aralık’tan sonraya kalmıyor.

Yok böyle izdiham Binlerce insan birbirini ezdi

REKOR GELECEK Mİ? 

Geçtiğimiz sene Black Friday yüzde 16,9 oranında artışla sadece online satışlar 5 milyar dolarlık seviyeyi aşarak, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. 

Geçen senenin en çok satanları

Geçtiğimiz sene Alibaba gibi Amazon da en çok satanlarını açıklamıştı. İlk sırada akıllı hoparlör Amazon Echo Dot, ardından, başta HBO, Netflix, Amazon olmak üzere TV'de online içerik izleme aparatı Fire TV yer alırken, tablet ve akıllı telefonla elektronik cihazları uzaktan kumanda edebilen TP Link akıllı prizler 3. sırayı aldı.

Adobe Digital Insights araştırma firmasının Amerika genelindeki 4 bin 500 perakende satış sitesinden topladığı verilere göre Amerika vatandaşları sadece 1 günde 5 milyar 30 milyon doları elektronik ve giyime harcadı. İndirimlerde yüzde 50’ye varan rakamları gören kişilerin bu hafta sonunu alışveriş ile geçirdiği belirtildi. 

Yok böyle izdiham Binlerce insan birbirini ezdi

İNDİRİMLER BAŞLADI

Black Friday başladığında sadece mağazalardan değil, internet üzerinden de alışveriş yapabilirsiniz. Walmart, Kohl's, Dell gibi firmaların indirimlerini şimdiden duyurduğu festivalde, Türkiye’den de LG, indirime başladı.

Black Friday nedir?

Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan alışveriş ve indirim günü Black Friday (Kara Cuma), Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cumaya denk geliyor. Tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilen alışveriş festivalinin başladığı ilk gün Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar yaşandığı söz ediliyor. Bu yüzden de adı 'Black' yani 'Kara' olarak kalıyor. 

Ancak son yıllarda bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanıyor

Yok böyle izdiham Binlerce insan birbirini ezdi

Kara Cuma günü, resmi bir tatil değil ancak California ve bazı eyaletlerde hükümet çalışanlarına "Şükran Günü'nden sonra" adında bir tatil verilmekte. Black Friday gününde 2000'li yıllara kadar sabah 06:00'da açılan mağazalar bu tarihten sonra sabah 04:00 ila 05:00 saatlerinde hizmet vermeye başlıyordu. 2011 yılından sonra bazı mağazalar Black Friday gününde 24 saat hizmet verme kararı aldı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (13.11.2018)
daha fazla video için
Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
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