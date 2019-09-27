Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile sıkıntılı süreci aşıyoruz

NEW York’ta Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 10. Türkiye Yatırım Konferansı gala yemeğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın ortaklaşa ortaya koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin tanıtımı yapıldı. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un yanı sıra ABD tarafından üst düzey devlet ve iş dünyası temsilcileri de Türk işadamlarıyla bir araya geldi. Türkiye ve ABD arasında ortak çıkarlara dayalı, güçlü, kapsamlı ve stratejik müttefiklik ilişkisi bulunduğunu belirten Erdoğan, “Son dönemde Türk-Amerikan ilişkilerinin ciddi şekilde test edildiği bir süreci hep birlikte yaşadık, ancak değerli dostum Başkan Trump’la aramızda tesis ettiğimiz yakın diyalog ve iletişim sayesinde, bu sıkıntılı süreci aşıyoruz” dedi.

İŞBİRLİĞİ ÇEŞİTLENECEK

İki lider olarak ülkeler arasında pozitif gündeme odaklanmak istediklerini ve ikili ticaret hacmi için 100 milyar dolarlık bir hedef belirlediklerini söyleyen Erdoğan, “Enerjiden müteahhitlik hizmetlerine, turizmden tekstile iki ülkenin nispeten üstünlük sahibi olduğu alanlarda iş birliğimizi çeşitlendirme kararı aldık. Bu hedef doğrultusunda hem iki ülke yetkilileri hem de özel sektör temsilcileri önemli çalışmalar yapıyor. Bilhassa, Türk-Amerikan İş Konseyi’nin hazırladığı raporun bu hedefe yönelik gayretlere ışık tutacağına inanıyorum” diye konuştu. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un Türkiye’ye yaptığı ziyareti anımsatan Erdoğan, halihazırda 1800’den fazla Amerikan firmasının, teknolojiden gıdaya, sağlıktan bilişime çok geniş bir yelpazede Türkiye’de faaliyet gösterdiğini aktardı. Erdoğan, bu firmaların Türkiye’deki güncel yatırımlarının 50 milyar doları aştığını bildirdi. Son 17 yılda Amerika’dan Türkiye’ye 12 milyar dolar civarında doğrudan yatırım gerçekleştiğini belirten Erdoğan, bugün itibarıyla Türk firmalarının Amerika’daki yatırımlarının da 5 milyar dolara yaklaştığını kaydetti.

CARİ AÇIK SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Türkiye’nin toplam ihracatının son 12 aylık dilimde yüzde 5.2 artarak 170 milyar doları bulduğuna dikkati çeken Erdoğan, “Bu yılın ilk 8 ayındaki ihracatımız 117 milyar doların üzerine çıkarak rekor kırarken, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 86’yı buldu. Yıllarca ekonomimizin yumuşak karnı olarak gösterilen cari açık sorununu önemli oranda çözdük” dedi. ABD’nin, Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı 5’inci ve en fazla ithalat yaptığı 4’üncü ülke konumunda olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: “Ancak dünyayla en fazla ticaret yapan ülke olan Amerika’nın ülkemizle ticaretinin 21 milyar dolarda kalmasını biz yeterli görmüyoruz. Hükümetlerimizin ortak çabası, sizlerin desteği ve iki Devlet Başkanı olarak ortaya koyduğumuz güçlü irade ile 100 milyar dolar hedefine süratle ulaşabileceğimize doğrusu ben inanıyorum. Burada öncelikle bir pürüzü gidermemiz gerekiyor. Ticaretini güçlendirmek isteyen ülkeler aralarına engel koymaz.

STRATEJİK ORTAĞIZ

ABD’nin ülkemize karşı uygulamaya koyduğu bazı tedbirleri yeniden değerlendirmesini ve kaldırmasını istiyoruz. Bilhassa çelik ve alüminyum ihracatımıza yönelik olarak getirilen ilave tarifeler ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nden çıkarılmamız gibi kararlardan geri dönülmesi gerekiyor. Bu konuda birçok ülkeye getirilen istisnalardan Türkiye de yararlanmalıdır. Ayrıca ABD’nin önümüzdeki dönemde almayı planladığı önlemlerden de Türkiye’yi muaf tutmasını bekliyoruz. Zira biz her şeyden önce stratejik ortağız. Bu, yıllara dayalı. Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine başlanmasının da yine ticaret hacmi hedefine ulaşılması bakımından yararlı olacağına inanıyorum. Böyle bir anlaşma, öncelikle iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. Bunun yanında anlaşma, Türk ve Amerikan şirketlerinin iki ülkenin mücavir coğrafyalarına açılmalarına, hatta üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirmelerine de imkan sağlayacaktır.”

EKONOMİK GÖSTERGELER SON DERECE GÜÇLÜ

ÖZELLİKLE 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Türk ekonomisiyle ilgili kasıtlı, ön yargılı, mevcut durumu resmetmekten ziyade temennileri dillendiren bir kampanya sürdürüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Halbuki, Türkiye küresel ekonomideki daralmaya, etrafındaki siyasi, güvenlik ve insani krizlere rağmen bölgesinde bir istikrar adası olmaya devam ediyor. Türk ekonomisinin makro göstergeleri ve temelleri son derece güçlü ve sağlıklıdır. 2002’den bu yana 215 milyar doları aşan doğrudan yatırımın Türkiye’yi tercih etmesi, bunun işaretlerinden biridi” diye konuştu. Etkisini giderek daha fazla hissettiren küresel ekonomik durgunluğa rağmen, Türk ekonomisinin canlılığını koruduğunu, uluslararası yatırımcılar için Türkiye’nin en önemli çekim merkezlerinden biri olmayı sürdürdüğünü dile getiren Erdoğan, “Küresel doğrudan yatırımlar 2018 yılında yüzde 13 gerilerken, Türkiye’ye gelen doğrudan yatırımlar yüzde 13 artarak 13 milyar dolara ulaştı. Yeterli mi? Değil ama artıracağız. Böylece 199 ülkenin yer aldığı en fazla dış yatırım alan ülkeler sıralamasında 2018’de bir önceki yıla göre 4 sıra yükseldik. Yine bu dönemde ABD ülkemize en fazla doğrudan yatırım yapan 6’ncı ülke oldu” dedi. Erdoğan, Türkiye’nin bugün satın alma gücü paritesine göre dünyanın 13’üncü, Avrupa’nın 5’inci en büyük ekonomisi olduğunu söyledi. Erdoğan, Dünya Bankası iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye’nin son 10 yılda 30 basamak yükseldiğini bildirdi.

TURİZMDE REKORA KOŞUYORUZ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, 2018 yılı itibarıyla 46 milyon ziyaretçiyle küresel sıralamada Türkiye’nin iki sıra daha yükselerek en çok turist çeken altıncı ülke konumuna geldiğini anımsatarak, “Bu sene turizmde rekora koşuyoruz. 2019 yılında bu rakamın 50 milyonu aşmasını bekliyoruz. Turizm sektöründe yakaladığımız başarının da etkisiyle ekonomimizi cari açık veren bir durumdan cari fazla veren bir duruma getirdik” diye konuştu. Bankacılık sektörünün de gerek teknolojik altyapısı gerekse de şoklara karşı dayanıklılığıyla Türkiye’nin en önemli sektörlerinin başında geldiğini belirten Erdoğan, “Yaklaşık yüzde 18 olan Türk bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı yüzde 8 olan uluslararası standartların oldukça üstünde” dedi.

YATIRIM ORTAMINI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM

TÜRKİYE’nin demokrasinin gereklerinden ve serbest piyasa ekonomisinin kurallarından taviz vermeden yatırım ortamını güçlendirmeye devam edeceğine işaret eden Erdoğan, Türkiye’nin daha fazla doğrudan yatırım çekmesi için, uluslararası yatırımcıların güvenle ve daha çok yatırım yapmaları için gerekli yasal düzenlemeleri yapmayı sürdüreceklerini söyledi.