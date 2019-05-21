ABD, Huawei kararını askıya aldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriABD, Huawei kararını askıya aldı
GeriEkonomi ABD, Huawei kararını askıya aldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
BBC Türkçe
21.05.2019 - 08:34, Son Güncelleme:

ABD, Huawei kararını askıya aldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD, Huawei kararını askıya aldı

ABD'nin dün uygulamaya başladığı Huawei'ye karşı ticari kısıtlamalarında değişikliğe gitti.

Amerikan Ticaret Bakanlığı, kara listeye alınan Çinli Huawei şirketine uygulanan ticari kısıtlamaların kimilerini 90 günlüğüne askıya aldığını açıkladı. Geçiş süreci boyunca Çinli şirket, dünya çapındaki operasyonlarının etkilenmemesi için ABD'de üretilen kimi ürünleri satın almaya devam edebilecek.

Böylece Huawei'nin kullanmakta olduğu ağlardan yararlanmaya devam etmesi ve Huawei marka telefonlar için yazılım güncellemesinin sağlanabilmesi amaçlanıyor.

Ancak şirket halen yeni ürünler hayata geçirmek için Amerikan malzemesi almaktan men edilmiş vaziyette.

Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump hükümeti tarafından alınan karar gereği, içlerinde Huawei'nin de olduğu 70 kadar şirket kara listeye alınmış, ABD'de üretilen ürünlerden ve hizmetlerden aksi yönde bir karar olmadığı müddetçe yararlanamayacakları açıklanmıştı.

Aynı şekilde geçen hafta alınan karar gereği Amerikan şirketleri de ulusal güvenliğe tehdit teşkil ettiği düşünülen şirketlerden malzeme satın alamayacak.

Daha önce ABD'nin ulusal güvenliğe tehdit teşkil ettiğini açıkladığı Huawei şirketine yönelik güdüen bu kampanya, ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşının daha da güçlenmesine neden oluyor.

SİSTEMLERİN ÇÖKMESİNİ ENGELLEMEK İÇİN

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, tanınan bu geçiş süreci boyunca Huawei teknolojisine dayanan telekomünikasyon şirketlerine başka anlaşmalar yapmaları için imkan tanınmış olacağını söyledi.

Daha önce Amerikan Ticaret Bakanlığı'nda çalışan avukat Kevin Wolf, Reuters'a yaptığı açıklamada, bu kararın internet, bilgisayar ve cep telefonu sistemlerinin çökmesini engellemek amacıyla alındığını söylüyor.

19 Ağustos'a kadar bu müddetin tanınacağı belirtilirken sürenin uzatılıp uzatılmayacağı henüz karara bağlanmış değil.

ABD'nin geçen hafta aldığı karar ise Huawei'nin tedarik zincirine ve müşterilerine hızlıca ve öngörülemeyen zararlara yol açabilir.

Dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipmanı üreticisi olan Huawei, aynı zamanda 5G altyapısının da önde gelen sağlayıcılarından.

AMERİKALI ŞİRKETLER 56,3 MİLYAR DOLAR KAYIBA UĞRAYABİLİR

Ancak ABD'nin geçen hafta aldığı karar şimdiden şirketi vurmuş vaziyette.

Google'ın çatı şirketi olan Alphabet, Huawei ile yazılım, donanım ve teknik servis hizmetlerini içeren anlaşmanın kapsamını daralttığını duyurdu.

Alphabet'in aldığı karar gereği bundan sonraki Huawei telefonlarında Google'ın geliştirdiği Android işletim sistemi güncellenemeyecek.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın kısıtlamalarını gevşetmesinin ardından ise henüz Google cephesinden bir açıklama gelmedi.

ABD'deki çip yapımı ve tasarımı birliğinin başında olan John Neuffer ise bakanlıktan bu kararı daha uzun tutmalarını beklediklerini açıkladı.

Pazartesi günü yayımlanan bir rapora göre bu kısıtlamalar kapsamında Amerikan şirketleri 56,3 milyar dolar bir kayıba uğrayabilir.

Aynı zamanda 74 bin iş tehlikeye girmiş vaziyette.

'GOOGLE İLE KONUŞUYORUZ'

Diğer yandan Çin devlet medyasına konuşan Huawei kurucusu Ren Zhengfei ise ABD'nin şirketinin gücünü hafife aldığını söyledi.

5G teknolojisinin bundan etkilenmeyeceğini ve 2-3 yıl içinde kimsenin kendilerine yetişemeyeceğini söyleyen Ren, Google ile ABD'nin yasağını nasıl aşabilecekleri konusunda görüşmeler yürüttüklerini aktardı.

Ren aynı zamanda 90 gün için tanınan müddetin kendilerini etkilemeyeceğini, şimdiden hazır olduklarını söyledi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Binlerce memura müjde! İşte o fırsat

Bu sene büyük sansasyona imza atmıştı... Liste açıklandı: En zenginler belli oldu!

Camdan zirve

Hedef ‘Cannes’ın turistleri