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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
25.07.2019 - 13:40, Son Güncelleme:

ABD Hazine Sekreteri'nden Bitcoin açıklaması

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ABD Hazine Sekreteri'nden Bitcoin açıklaması

ABD Hazine Sekreteri Steven Mnuchin, 10 yıl sonra kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin ile ilgilenmeyeceğini söyledi.

Mnuchin, CNBC'ye verdiği bir röportajda, Bitcoin'in geleceğinin kasvetli olduğunu belirterek, Sizi bir konuda temin edebilirim; ben 10 yıl sonra Bitcoin ile ilgilenmeyeceğim. Hatta beş ya da altı yıl içinde Hazine Bakanı olarak bir daha Bitcoin hakkında konuşmayacağıma sizinle bahse girebilirim dedi.

Mnuchin, finansal suçların ve parasal bozulmaların önüne geçilmesi için kripto para birimlerine en yüksek standartta yaptırım uygulanması için Finansal Suçları Engelleme Ağı (FinCEN) ve Mali Eylem Görev Gücüne (FATF) bir kılavuz oluşturmaları çağrısı yaptı ve ekledi: Bu konuda birleşmiş bir yaklaşıma sahip olacağız ve tahminimce bütün kurumlardan da oldukça fazla yaptırım uygulanacak.

Mnuchin, daha önce yaptığı açıklamalarda kripto para birimlerinin finansal sisteme risk oluşturabileceklerini söylemiş ve Facebook'un kripto para birimi Libra'ya da değinerek, Facebook'un Libra'yı piyasaya sürebilmesi için yasa yapıcıları ikna etmesi gerektiğini belirtmişti.

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