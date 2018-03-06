"ABD, gelecek 5 yılda petrol piyasasına damga vuracak"

ABD'nin Teksas eyaletinin Houston şehrinde bugün başlayan IHS Markit CERAWeek 2018 Enerji Konferansı'nda konuşan Birol, küresel petrol piyasasındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Birol, ABD'de ikinci kaya petrolü dalgasının yaşandığının altını çizerek, "ABD, gelecek 5 yılda küresel petrol piyasasındaki gelişmelere damgasını vuracak." dedi.

Gelecek 5 yılda küresel petrol üretimi kapasitesinin günlük ortalama 6,4 milyon varil artış kaydetmesinin beklendiğini kaydeden Birol, bu artışın yarısından fazlasının tek başına ABD'den geleceğine dikkati çekti.

Buna göre, 2023 yılı itibarıyla ABD'nin ham petrol üretimindeki artışın günlük ortalama 3,7 milyon varil olmasının öngörüldüğünü aktaran Birol, petrol fiyatlarının artış göstermesi durumunda ABD ile ilgili tahminlerin yukarı yönlü revize edileceğini belirtti.

IEA İcra Direktörü, ABD'nin artan ham petrol üretiminin kendi iç piyasanın yanı sıra Avrupa ve Asya pazarları tarafından da talep görmesinin beklendiğini bildirdi.

Öte yandan, ABD'nin ham petrol ihracatında bazı engeller olduğuna dikkati çeken Birol, yeni projeler ve yatırımlar sayesinde bu engellerin gelecek 2 yılda aşılacağını ve özellikle ülkenin güneyindeki Teksas eyaletinden ABD'nin petrol ihracatında artış görüleceğini vurguladı.

DÖRT ÜLKENİN ÜRETİMİ ÖNE ÇIKIYOR

Birol, IEA'nın bugün yayımlanan 2018 Petrol Piyasaları Raporu'nu da değerlendirdi.

Gelecek 3 yılda küresel petrol talebindeki artışı karşılamak için dört ülkenin öne çıktığına işaret eden Birol, bu ülkelerin başta ABD olmak üzere Brezilya, Kanada ve Norveç olacağını söyledi.

IEA İcra Direktörü, gelecek 3 yılda günlük ortalama petrol üretiminin Brezilya'da 1 milyon varil, Kanada'da 800 bin varil, Norveç'te de 500 bin varil artmasının öngörüldüğünü kaydetti.

SUUDİLER EN BÜYÜK İHRACATÇI OLMAYA DEVAM EDECEK

Artan ham petrol üretimi sayesinde ABD'nin yakın gelecekte dünyanın en büyük ham petrol üreticisi konumuna yükseleceğini ifade eden Birol, Suudi Arabistan'ın ise dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı konumunu uzun yıllar koruyacağını dile getirdi.

Birol, Ortadoğu ülkelerinin ham petrol üretiminde "kritik" bir öneme sahip olmaya devam edeceğini belirterek, bu bölgede artan rafineri kapasitesine de dikkati çekti.

PETROKİMYA TALEBİNİN ÖNEMİ

Küresel petrol piyasasında petrokimya sektörünün önemine dikkati çeken Birol, petrokimya sektörünün küresel petrol talebindeki payının giderek arttığını vurguladı.

ABD başta olmak üzere sırasıyla Çin ve Rusya'da petrokimya sektörünün ilerlediğine vurgu yapan Birol, gelecek 5 yılda etan ve naftanın petrokimya içinde dörtte bir paya sahip olmasının öngörüldüğünü kaydetti.

YATIRIMLARIN ARTMASI GEREKLİ

2000-2017 yıllarında dünya genelinde 10 binden fazla petrol sahasında üretimin azaldığı bilgisini paylaşan Birol, "Sahalardaki üretim düşüşü nedeniyle, küresel petrol üretiminde her yıl günlük ortalama 3 milyon varil azalış görüyoruz. Bu her yıl Kuzey Denizi'ndeki üretime eş değer." dedi.

Birol, petrol fiyatlarının sert düşüş gösterdiği 2015-2016 yıllarında küresel petrol endüstrisinde yatırımların da azaldığının altını çizerek, 2017'de sabit kalan yatırımların 2018'de yüzde 6'lık bir artış göstermesinin beklendiğini belirtti.

Halihazırda küresel petrol endüstrisinde yatırımların kısa dönem projelere odaklandığını bildiren Birol, "Yeteri değerince yatırım görüyor muyuz? Kesinlikle hayır." ifadelerini kullandı.