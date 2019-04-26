ABD ekonomisi yüzde 3.2 büyüdü
ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 3.2 oranında büyüdü, beklenti büyümenin yüzde 2.3 olması yönündeydi.
ABD Ticaret Bakanlığı, ABD ekonomisinin ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre ülke, yılın ilk çeyreğinde yüzde 3.2 ile beklentinin üzerinde büyüdü. Birinci çeyrekte kişisel harcamaların ise yüzde 1 artması .beklenirken, yüzde 1.2 oranında artış gerçekleşti.
ABD ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2.2 büyümüştü.
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