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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
28.03.2018 - 16:33, Son Güncelleme:

ABD ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 2,9 büyüdü

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ABD ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 2,9 büyüdü

ABD ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,9 büyüyerek beklenenden daha iyi performans sergiledi.

ABD Ticaret Bakanlığı, 2017’nin ekim-aralık dönemine ait nihai Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artışını yüzde 2,5’ten yüzde 2,9’a revize etti. Piyasaların veriye ilişkin beklentisi yüzde 2,7 seviyesindeydi. 
Beklentiyi geride bırakan büyümede, kişisel tüketim harcamalarındaki yukarı yönlü revizyon belirleyici rol oynadı. Harcamalardaki artış yüzde 3,8'den yüzde 4’e revize edilerek 2014’ten bu yana en hızlı yükselişi kaydetti. 

Geçen yılın son çeyreğine ait enflasyon verilerinde ise revizyona gidilmedi. 4. çeyrek PCE fiyat endeksi yüzde 1,9 ve GSYH fiyat endeksi yüzde 2,3’de sabit bırakıldı.

Ülke ekonomisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki ilk yılında yüzde 2,3 büyüme kaydetti. 
Analistler, 2017’de bir önceki yıla kıyasla 0,8 puan hızlanan büyümenin, bu yıl yürürlüğe giren vergi indirimleriyle birlikte yüzde 3’e yaklaşacağına işaret ediyor. 

 PİYASALAR VERİLERİ FİYATLIYOR

Bu arada, beklentiyi aşan büyüme verisi, doları desteklerken, altın fiyatlarını ve tahvil faizlerini aşağı çekti.

Avro/dolar, veriler öncesinde 1,2392’den işlem görürken, 1,2380-1,2385 bandına geriledi. Dolar/TL, 3,9938’den 4,0032’ye yükseldi. 

Altının ons fiyatı verilerin ardından 1,334 dolardan 1,333 dolara indi. Brent petrol 69,09 dolardan 69,11 dolara çıktı. 10 yıllık ABD devlet tahvili faizi ise yüzde 2,79’dan yüzde 2,77’ye geriledi. 

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