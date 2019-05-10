ABD, Çin'e karşı ek gümrük vergisini uygulamaya koydu
ABD Başkanı Donald Trump'ın 200 milyar dolarlık Çin ürününe yönelik gümrük vergisi artışı TSİ 07:01 itibariyle yürürlüğe girdi.
ABD Başkanı Donald Trump 200 milyar dolarlık Çin ürününe yönelik gümrük vergisini TSİ 07:01 itibariyle yüzde 25'e çıkardı.
ABD ve Çin ticaret anlaşmasını kurtarmak için ticaret görüşmeleri yürütürken, Trump'ın bu adımı iki ülke arasındaki gerilimi artırdı.
ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi'nin (CBP) verdiği bilgiye göre bu gümrük vergisi artışı bugün TSİ 07:01'den sonra Çin'den ABD'ye giden kargolara uygulanıyor.
CBP sözcüsü, Çin limanları ve havaalanlarından gece yarısından önce ayrılan 5,700'den fazla ürün kategorilerinin başlangıçtaki yüzde 10 vergi oranına tabi olacağını söyledi.
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