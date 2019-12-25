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Ekonomi
DHA
25.12.2019 - 09:24, Son Güncelleme:

ABD - Çin ticaret anlaşmasını Trump ve Xi imzalayacak

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ABD - Çin ticaret anlaşmasını Trump ve Xi imzalayacak

ABD ve Çin arasında ilk aşamasına ilişkin uzlaşma sağlanan ticaret anlaşmasını, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping imzalayacak.

ABD askerleriyle bir telekonferans görüşmesi yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Bir imza töreni yapacağız... Bir araya geldiğimizde hızlıca imzaları atacağız, çünkü bunun yapılmasını istiyoruz. Anlaşma yapıldı. Artık yalnızca çeviriler yapılıyor" dedi.

ABD tarafının "anlaşmanın tamamlandığına" ilişkin açıklamalarına karşılık, Çin tarafı henüz anlaşmanın tamamlandığını onaylayan bir açıklama yapmadı.

Çin Ticaret Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada, anlaşmaya ilişkin ayrıntıların, resmi imzalar atıldıktan sonra açıklanacağını duyurdu.

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