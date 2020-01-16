ABD-Çin ticaret anlaşmasına Asya borsalarının tepkisi
Çin ve ABD'nin ticaret anlaşması sonrasında ABD borsalarından rekora imza atılan tepkiler verilirken, Asya borsalarının karışık olduğu görülüyor.
Asya hisse senetleri Perşembe günkü işlemlerde beklenen ABD-Çin ticaret anlaşmasının ardından karışık seyretti. Japonya'da hisse senetleri çoğunlukla yatay seyrederken, Avustralya hisse senetleri, Hong Kong ile birlikte hafif yükseldi. Şanghay Bileşik Endeksi ise geriledi.
Japonya'nın Topix Endeksi, yüzde 0.1 gerilerken, Güney Kore Kospi Endeksi, yüzde 0.2 düştü. Şanghay Bileşik Endeksi, yüzde 0.2 azaldığı görülürken, Hang Seng Endeksi, yüzde 0.4 arttı.
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