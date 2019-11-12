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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Reuters
12.11.2019 - 10:37, Son Güncelleme:

ABD, AB'ye karşı gümrük vergisini erteleyebilir

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ABD, AB'ye karşı gümrük vergisini erteleyebilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın AB'den ithal edilen otomobillere gümrük vergisi kararını ertelemesi bekleniyor.

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın AB'den ithal edilen otomobil ve otomobil parçalarına yönelik gümrük vergisi uygulamasının 6 ay daha ertelenmesi kararını bu hafta açıklamasının beklendiğini belirttiler.

AB yetkilisi dün yaptığı açıklamada, "(Trump) Yönetimden bize gümrük vergileri getirilmeyeceğine dair güçlü işaret aldık" dedi.

Trump yönetiminin, Soğuk Savaş dönemi ticaret yasası uyarınca AB'den ithal edilen otomobillere ve otomobil parçalarına %25' varan oranda "Section 232" ulusal güvenlik gümrük vergileri getirip getirmeyeceğine karar vermek için Perşembe gününe kadar süresi bulunuyor.

Otomobil ithalatlarının ABD ulusal güvenliğine etkisine ilişkin bir incelemeyi denetleyen ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross 3 Kasım'da ABD'nin, AB, Japonya ve Güney Kore otomobil üreticileriyle "iyi görüşmeler" yaptıktan sonra, bu gümrük vergilerine ihtiyaç duymayabileceğini söylemişti.

Trump Mayıs ayında Avrupa Birliği (AB) ve Japonya ile ticaret görüşmelerine daha fazla zaman tanımak amacıyla ithal otomobil ve parçalarından gümrük vergisi alıp almama kararını altı ay süreyle ertelemişti.

Gümrük vergileri kararının tekrar ertelenmesi küresel olarak otomobil üreticilerinin rahat bir nefes almasını sağlayacak.

Trump bugün New York Ekonomi Kulübü'nde yapacağı konuşmada otomobillere yönelik gümrük vergileri konusunu gündeme getirebilir. Beyaz Saray sözcüsünün açıklamasına göre Trump konuşmasında vergi ve ticaret politikalarının güçlü bir ekonomik iyileşmeyi nasıl desteklediğine odaklanacak.

AB yetkilileri, altı aylık ertelemenin daha muhtemel olduğunu söylerken; Trump'ın adımlarının öngörülemez olduğu ve ABD ve AB'nin önümüzdeki yıl ticaret müzakereleri sürdürmesiyle otomobillere yönelik gümrük vergilerini sürdürebileceğini belirtiyorlar.

Avrupalı bir diplomat, "Şimdilik hiçbir şeyin olmayacağına inanıyoruz, ancak gümrük vergileri tehdidi sürecek" dedi.

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