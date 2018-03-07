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ABank, Alternatif Bank oldu

Hürriyet Haber
07.03.2018 - 21:51 | Son Güncelleme:

TÜRKİYE’de 26 yıldır faaliyet gösteren ABank, 2016 yılı sonunda Katar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki en köklü ve yenilikçi finans kurumlarından biri olan The Commercial Bank’ın yüzde 100 iştiraki haline geldi.

İki kurum arasındaki etkileşimin üst seviyeye çıkması ile bankanın gelecek stratejileri yeniden şekillendi. Bu süreçte kurumsal kimliği de yenilenen banka, artık Alternatif Bank olarak yoluna devam edecek. Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, yeni isim ve kurumsal yüzün, fiziki bir değişimden çok daha fazlası olduğunu vurgulayarak, “Commercial Bank’ın küresel vizyonu ve hedefleriyle tam bir entegrasyon sağlandı. Bu sayede Türkiye’de ve dünyada daha büyük hedefler için yola çıktık. Markamız Alternatif Bank olacak” dedi.

5 YILLIK HEDEFLER

Gür, şöyle devam etti: “Yeni dönemde büyüme hayalleri olan, daha iyi bir geleceğe inanan, istihdam ve üretime katkıda bulunan her sektör ve ölçekten işletmeyle çalışmayı hedefliyoruz. Müşterilerimize; onları duyan, dinleyen, iyi anlayan ve ihtiyaçlarına uygun çözümleri en kısa sürede üretmeyi görev bilen bir bankacılık anlayışı ile hizmet edeceğiz. Her bir müşterimizin iş ya da ticaret yolculuğunda birlikte büyümeye odaklanarak, basiretli ticaretin bankacılığını yapacağız. Önümüzdeki 5 yılın sonunda ulaşmak istediğimiz hedefleri şimdiden belirledik. Gelecek dönemde Alternatif Bank olarak reel sektöre ve üretime daha fazla danışmanlık vererek; bilgi, yetkinlik ve sermaye aktarmayı amaçlıyoruz. Uzmanlıklarımızı, 53 danışman şubemiz, 1000’e yakın yetkin çalışanımız ve teknolojik altyapımız aracılığıyla sunacağız.”

Commercial Bank Grup CEO’su ve Alternatif Bank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Joseph Abraham, “Dostumuz olarak gördüğümüz Türkiye’ye yaptığımız yatırımların gelecek dönemde daha da büyüyeceğine ve her iki ülkenin ekonomisine değer katacağına eminiz. Alternatif Bank’a yaptığımız yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım, Katar özel sektörü tarafından şu ana kadar Türkiye’de yapılan en yüksek tutardaki yatırımdır. Alternatif Bank, Commercial Bank’ın tam desteğine sahip. Geride bıraktığımız yıl, aramızdaki işbirliği ve entegrasyonun artması anlamında büyük bir gelişim gösterdik. Alternatif Bank’ı, güçlü kurumsal yönetim ilkeleri tarafından desteklenen yeni ve sürdürülebilir bir büyüme yolculuğuna taşımayı hedefliyoruz.”

Etiketler: The Commercial Bank , Alternatif Bank , gazetehaberleri
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