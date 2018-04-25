AB üyeliği için kararlıyız
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, “Biz AB’ye üyelik için kararlılığımızı sürdüreceğiz. Rusya ile ilişkilerimizin gelişmiş olması Avrupa’ya alternatif değildir” dedi. Yıldırım, İspanya’da Nueva Economia Forumu’ndaki konuştu ve ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.
Yıldırım, İspanyol firmalarının Türkiye’de hangi alanlarda yatırımlar yapabileceklerine ilişkin soruya karşılık, “İspanyol şirketlerinin savunma sanayi projelerinde, atık yönetimi konularında yer aldıkları projeler var. Marmaray gibi bir dünya projesinde İspanyol firması ortak olarak yer aldı. Hızlı tren setleri ve hafif raylı sistem projelerinde varlar. Danışmanlık yapan firmalar var. Birçok alanda İspanyol şirketleri hali hazırda görev alıyorlar. 2023 hedeflerine yönelik projelerde de İspanyol firmalarını görmek istiyoruz. Türkiye’ye uzun vadede yatırım yapan kazanır. Bizim ülkemize güvenen, yatırım yapana her türlü desteği verdik, vermeye devam edeceğiz. Büyük projeler için özel teşviklerimiz var” ifadesini kullandı.
ETTE YENİ ANLAŞMA
Yıldırım, Türkiye ile İspanya arasındaki gıda ticaretine ilişkin soruya, “Türkiye şu anda kırmızı et açığı duyan bir ülke. Sebebi Türkiye’de refah arttı, tüketim de arttı. 500 bin ton yılda ithalat yapıyoruz, İspanya’dan da bu ithalatı yapıyoruz. Tarım Bakanımız dün bu konuda yeni bir bağlantı daha yaptı” yanıtını verdi.
Başbakan Yıldırım, İspanya seyahatinde geçen günlerde borç yapılandırması için bankalara başvuran Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ile kısa süre görüştü.
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