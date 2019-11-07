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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.11.2019 - 15:17, Son Güncelleme:

AB, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

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AB, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

AB, Türkiye'nin büyüme tahminini bu yıl için yüzde eksi 2,3'ten yüzde 0,3'e yükseltti. Avro Bölgesi'nin 2019 ve 2020'ye ilişkin büyüme tahminleri düşürüldü.

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin büyüme tahminini 2019 için yüzde eksi 2,3'ten 0,3'e yükseltti.

AB Komisyonu, 2019 Sonbahar Ekonomik Tahminler Raporu'nu yayımladı.
Bir önceki rapora göre Türkiye'nin büyüme tahmininin 2019 için yüzde eksi 2,3'ten yüzde 0,3'e yükseltildiği raporda, Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yüzde 3,1, 2021 yılında yüzde 3,5 büyüyeceği tahmini yer aldı.

Türkiye'de işsizlik oranının 2019'da yüzde 13,7, 2020'de 13,3, 2021'de 12,9 olacağı öngörülen raporda, TÜFE'nin ise 2019'da yüzde 15,3, 2020'de 10,3,
2021'de 9,3 olacağı tahmininde bulunuldu.

Raporda, Türkiye'de ekonominin geçen yıl yaşanan döviz krizinin ardından mali teşvikler ve ihracattaki artışla birlikte beklenenden daha hızlı biçimde toparlandığına dikkat çekildi.

İş gücü piyasalarının zayıf olduğu ve şirket bilançolarının toparlanması gerektiği belirtilen raporda, belirsizliklerin tüketim ve yatırımları baskıladığı kaydedildi.

AVRO BÖLGESİ BÜYÜME TAHMİNİ DÜŞÜRÜLDÜ

Raporda, Avro Bölgesi'nin 2019 ve 2020'ye ilişkin büyüme tahminleri bir önceki rapora kıyasla düşürüldü.

Önceki raporda Avro Bölgesi'nin 2019'da 1,2, 2020'de 1,5 büyüyeceği tahmin edilirken, son raporda bu oranlar 2019 için 1,1'e, 2020 için 1,2'ye indirildi.
Büyüme tahmini 2021 için ise yüzde 1,2 olarak öngörüldü.

Raporda, AB büyüme tahmini 2019, 2020 ve 2021 için yüzde 1,4, seviyesinde belirlendi.

Raporda, 2019 yılı büyüme oranı Almanya'da yüzde 0,4, Fransa'da yüzde 1,3, İngiltere'de yüzde 1,3, İtalya'da yüzde 0,1, İspanya'da yüzde 1,9, Hollanda'da yüzde 1,7, Yunanistan'da yüzde 1,8 seviyesinde öngörüldü.

AB'deki ortalama enflasyonun bu yıl yüzde 1,5 olacağı belirtilen raporda, 2020'de de enflasyonun aynı oranda gerçekleşeceği tahmininde bulunuldu.
Raporda, AB'de işsizliğin 2019'da yüzde 6,3, 2020'de yüzde 6,2 seyredeceği öngörüldü.

Ekonomik görünüme ilişkin bazı riskler olduğuna dikkat çekilen raporda, ticari ve jeopolitik gerilimlerin artması veya Çin'nin beklenenden daha fazla yavaşlamasının belirsizlikleri artıracağına vurgu yapıldı.

İngiltere'nin AB'den anlaşmasız biçimde ayrılmasının ve imalat sektöründe zayıflamanın Avrupa ekonomisini riske sokacağı ifade edilen raporda,
ticaret gerilimlerinin azalması, Çin'in beklenenden daha fazla büyümesi ve jeopolitik gerilimlerde azalmanın büyümeyi destekleyeceği kaydedildi.

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