AB sanayi üretici fiyatları Aralıkta yüzde 0.8 düştü
Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği sanayi sektörü üretici fiyat endeksi (ÜFE) Aralıkta yüzde 0.8 düştü.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, ÜFE aylık bazda gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre Euro Bölgesinde yüzde 3.0, ABde de yüzde 3.1 yükseldi. Ortalama sanayi fiyatları da 2018de, bir önceki yıla göre Euro Bölgesinde yüzde 3.2, ABde de yüzde 3.6 daha yüksek oldu.
Sanayi ÜFE fiyatlarında en düşük rakamlar Danimarka ve Yunanistanda görülürken, Letonya ve İrlanda bölgedeki en yüksek artışlara tanık oldu. Yıllık bazda ise en yüksek artışlar Estonya ve Letonyada görüldü, yalnızca İrlanda ve Yunanistanda düşüş olduğu belirtildi.
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