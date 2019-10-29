AB, Rusya ile Ukrayna doğal gazda uzlaşamadı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAB, Rusya ile Ukrayna doğal gazda uzlaşamadı
GeriEkonomi AB, Rusya ile Ukrayna doğal gazda uzlaşamadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
29.10.2019 - 07:31, Son Güncelleme:

AB, Rusya ile Ukrayna doğal gazda uzlaşamadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AB, Rusya ile Ukrayna doğal gazda uzlaşamadı

Avrupa Birliği, Rusya ve Ukrayna arasında yapılan doğal gaz sözleşmesi müzakerelerinde uzlaşı sağlanamadı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, Rusya ve Ukrayna arasında 2019 sonrası doğal gaz sözleşmesi müzakerelerinde uzlaşı sağlanamadığını belirtti.

Sefcovic, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen Rusya, Ukrayna ve AB arasındaki üçlü doğal gaz görüşmelerinin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

AB, Rusya ve Ukrayna arasındaki mevcut doğal gaz sözleşmenin geçerlilik süresinin 2019 sonunda biteceğine dikkati çeken Sefcovic, "Bugünkü görüşmelerde hayal kırıklığına uğradım. Zaman hızla ilerliyor, durum çok acil. Masadaki herkesin yapıcı olması gerekiyor. Amacımız, Rus doğal gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya iletimi konusunda taraflar arasında bir uzlaşı sağlamaktı ancak bu sağlanamadı." ifadelerini kullandı.

Sefcovic, yapılacak yeni doğal gaz sözleşmesinin AB mevzuatına uygun olması gerektiğine işaret ederek miktar, süre ve vergiler gibi önemli konularda Rusya ile henüz anlaşma sağlanamadığını dile getirdi.

MÜZAKERELERE DEVAM

Sefcovic, taraflar arasındaki müzakerelerin bir sonraki turunu kasımda yapmayı planladıklarını söyledi.

Brüksel'deki görüşmelere, AB yetkilileri, Ukrayna Enerji Bakanı Oleksiy Orzhel, Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Naftogaz ve Gazprom üst düzey yöneticileri katıldı.

Ukrayna, Kasım 2015'te Rusya'dan doğal gaz ithalatını durdurmuştu. İki ülke arasındaki doğal gaz teminine ve Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilmesine ilişkin sözleşme, 2019 sonunda sona erecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle