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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.05.2019 - 15:55, Son Güncelleme:

AB Raporu: Euro Bölgesi'nde ekonomik aktivite toparlanacak

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AB Raporu: Euro Bölgesi'nde ekonomik aktivite toparlanacak

Avrupa Komisyonu'nun açıkladığı rapora göre, Euro Bölgesi ekonomisi gelecek yıl toparlanacak, ancak enflasyon yükselmeyecek.

Avrupa Komisyonu, euro bölgesi ekonomisinin 2019'da yavaşlamanın ardından gelecek yıl toparlanacağını ve işsizliğin daha da düşeceğini ancak enflasyonun bu yılki seviyelerde ve Avrupa Merkez Bankası(ECB) hedefinin altında kalabileceğini belirtti. Avrupa Komisyonu AB'nin 28 ülkesi için yayınladığı çeyrek
dönemlik ekonomik tahminlerde, euro bölgesi GSYH'sinin bu yıl Şubat'ta öngörülen yüzde 1.3'den yüzde 1.2'e gerileyeceğini, 2020 yılında yüzde 1.5'e yükseleceğini belirtti.

Euro bölgesindeki 19 ülkede işsizlik oranının bu yıl yüzde 7.7 olması, gelecek yıl ise yüzde 7.3'e düşmesi bekleniyor. Komisyon, "2020 yılında, bazı gelişmekte olan ekonomilerde küresel finansal koşullarının ve ekonomiye verilen desteğin gevşetilmesinin desteğiyle, olumsuz iç faktörlerin azalması ve AB dışındaki ekonomik faaliyetlerin toparlanması bekleniyor" dedi.

Euro bölgesi enflasyonunun bu yıl yüzde 1.2, 2020'de yüzde 1.5 olmasını öngören ECB Mart ayında ekonomiyi canlandırmak için ekonomiye ucuz kredi vermeleri için bankalara yeni uzun vadeli kaynak sağlamıştı.

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