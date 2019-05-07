AB Raporu: Euro Bölgesi'nde ekonomik aktivite toparlanacak
Avrupa Komisyonu'nun açıkladığı rapora göre, Euro Bölgesi ekonomisi gelecek yıl toparlanacak, ancak enflasyon yükselmeyecek.
Avrupa Komisyonu, euro bölgesi ekonomisinin 2019'da yavaşlamanın ardından gelecek yıl toparlanacağını ve işsizliğin daha da düşeceğini ancak enflasyonun bu yılki seviyelerde ve Avrupa Merkez Bankası(ECB) hedefinin altında kalabileceğini belirtti. Avrupa Komisyonu AB'nin 28 ülkesi için yayınladığı çeyrek
dönemlik ekonomik tahminlerde, euro bölgesi GSYH'sinin bu yıl Şubat'ta öngörülen yüzde 1.3'den yüzde 1.2'e gerileyeceğini, 2020 yılında yüzde 1.5'e yükseleceğini belirtti.
Euro bölgesindeki 19 ülkede işsizlik oranının bu yıl yüzde 7.7 olması, gelecek yıl ise yüzde 7.3'e düşmesi bekleniyor. Komisyon, "2020 yılında, bazı gelişmekte olan ekonomilerde küresel finansal koşullarının ve ekonomiye verilen desteğin gevşetilmesinin desteğiyle, olumsuz iç faktörlerin azalması ve AB dışındaki ekonomik faaliyetlerin toparlanması bekleniyor" dedi.
Euro bölgesi enflasyonunun bu yıl yüzde 1.2, 2020'de yüzde 1.5 olmasını öngören ECB Mart ayında ekonomiyi canlandırmak için ekonomiye ucuz kredi vermeleri için bankalara yeni uzun vadeli kaynak sağlamıştı.
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