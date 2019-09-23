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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.09.2019 - 17:07, Son Güncelleme:

AB otomotiv sektöründen anlaşmasız Brexit uyarısı

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AB otomotiv sektöründen anlaşmasız Brexit uyarısı

Avrupa ülkelerinin otomotiv sektör temsilcileri, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız biçimde ayrılmasının yıkıcı sonuçları olacağını açıkladı.

Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren otomotiv sektörü temsilcileri, anlaşmasız Brexit'in yıkıcı sonuçları olacağını bildirdi. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa Otomotiv Yan Sanayicileri Derneği (CLEPA) ve 21 sektör kuruluşu, İngiltere'nin AB'den ayrılması Brexit sürecine ilişkin ortak açıklama yayınladı.

Açıklamada, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız biçimde ayrılmasının otomotiv sektörü açısından "yıkıcı sonuçları" olacağına işaret edilerek, bu durumun önlenmesi gerektiği belirtildi. AB otomotiv endüstrisinin yılda 19,1 milyon araç üreten ve 13,8 milyon kişiye istihdam sağlayan geniş bir sektör olduğu anımsatılan açıklamada, "İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılması, ticaret koşullarında sismik bir kaymaya neden olacak ve milyarlarca avroluk gümrük vergileri her iki tarafta tüketici tercihlerini tehdit edecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, AB ve İngiltere arasında vergisiz ticaretin sona ermesinin otomobil sektörü faaliyetlerine zarar vereceği hatırlatılarak, İngiltere'de otomotiv sektöründe üretimin durmasının dakikalık maliyetinin 54 bin 700 avro olacağı kaydedildi. AB ve İngiltere arasındaki otomobil ticaretine Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına uygun seviyede gümrük vergileri uygulanmasının 5,7 milyar avroluk ilave maliyeti olacağına dikkat çekilen açıklamada, İngiltere'nin AB'den düzenli olarak ayrılması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiği belirtildi.

BREXİT SÜRECİ
İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı. Ancak eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı anlaşma, 3 kez oylanmasına karşın parlamentoda kabul görmemiş ve Brexit, olası bir anlaşmasız ayrılığı engellemek için önce 22 Mayıs'a, daha sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti.

İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız bir ayrılığın önüne geçmek için İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı AB'den yeni bir erteleme istemeye mecbur bırakan yasayı kabul etmişti. Ancak şu ana kadar bu yasaya uyacağına dair açıklama yapmayan Johnson, anlaşmasız da olsa 31 Ekim'de Brexit’i gerçekleştireceğini söylüyor. 

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